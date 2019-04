Joven de 20 años es nueva víctima de feminicidio en Los Olivos. | Fuente: RPP

Estefanny Flores Mendoza se convirtió este domingo en una víctima más de la violencia de género en el país. La joven de 20 años fue asesinada por su expareja José Luis Falcón Gutiérrez (30), quien confesó su crimen a las autoridades policiales de la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos.

Según reportó Canal N, el propio feminicida se acercó a la comisaría para confesar que había matado a su expareja y que la había escondido en un costal dentro de una vivienda, en la calle Tupac Amaru, en el asentamiento humano 28 de julio. La policía se encuentra realizando las investigaciones del caso.

El padre de la joven, Arturo Flores, contó que su hija y su victimario llevaron una relación de tres años. Hace dos meses su hija se había separado del sujeto, debido a constante agresiones físicas de las que era víctima. Sin embargo, el sujeto la seguía acosando y el 23 de marzo, Falcón Gutiérrez intentó estrangularla. La joven hizo la denuncia y pidió garantías, pero las autoridades no avanzaron en esta denuncia.

El padre de Stefany dijo que la Policía Nacional llegó esta mañana decirle que el cuerpo de su hija estaba dentro de su casa. Según contó a RPP, la última comunicación que mantuvo con ella fue la mañana del sábado al promediar la 9:30 a.m. y que en la noche no pudo dormir porque su hija no retornaba.

Muertes de mujeres

En los últimos días se han registrado varios casos de asesinato de mujeres, en los cuales se presume feminicidio.

El miércoles se encontró el cuerpo de Kelly Elisabeth Olivarez Gálvez en la playa Márquez en Ventanilla. Según exámenes, la joven murió por asfixia por sumersión. Sus familiares señalaron que ella les había contado que un hombre la acosaba. Además, en diciembre había sido víctima de un secuestro, pero las autoridades no avanzaron en esta investigación.

En San Juan de Lurigancho, Sonia Ascate Chumpitaz fue encontrada muerta con el rostro desfigurado, ensangrentado, tirada sobre su cama y cubierta con una manta. La mujer que estaba embarazada vivía más de 15 años en Canto Rey. Los vecinos señalaron que era constantemente maltratada por su hermano Carlos Manuel Ascate Chumpitaz, quien fue detenido por la Policía.

El viernes, Margarita Villazana Palomino (21) fue encontrada muerta en un hostal de Santa Anita. Ella presentaba varios cortes en el cuerpo. El hombre que la acompañaba Juan Luis Huilca también presentaba heridas autoinfligidas, según versión del personal del hotel. El sujeto fue llevado de emergencia a una clínica privada de la zona.

El sábado en la madrugada, la Policía Nacional encontró el cuerpo de María Paula Damián Chapoñan en el jardín de una calle de Comas. La joven fue vista por última vez con vida la noche del jueves. Su empleadora contó que trató de comunicarse con la joven, natural de Lambayeque, todo el día viernes sin éxito.

Un nuevo caso de feminicidio se registró en Lima