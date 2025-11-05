Personal de seguridad privada frustra asalto a un menor de edad y logra capturar a dos delincuentes en Los Olivos

Los sujetos pretendían atacar a su víctima cuando iba a ingresar a su casa. Dos malhechores fueron detenidos, pero otros dos pudieron escapar.

Personal de seguridad privada frustró esta noche el asalto que iban a cometer cuatro sujetos contra un menor de edad en la cuadra 13 de la avenida Antúnez de Mayolo, en Los Olivos.

Un equipo de RPP llegó a la zona y pudo conocer que estos agentes privados, tras ver cómo era atacado el menor, dispararon contra los malhechores, logrando así reducir a dos de ellos, uno de los cuales resultó herido. La víctima de este frustrado atraco se encuentra a salvo.

En el lugar se hallaron nueve casquillos de bala. La Policía Nacional informó que dos de los asaltantes escaparon del lugar, pero los otros fueron trasladados a la comisaría Sol de Oro para las investigaciones del caso.

Los vecinos informaron para RPP que tuvieron que esperar media hora para que llegaran las autoridades y así entregarles a los dos malhechores. Ellos comentaron que los asaltos son constantes en la avenida Antúnez de Mayolo, ponindo como ejemplo lo sucedido esta mañana cuando una madre y su hija fueron víctimas de un atraco a plena luz del día.



Robos en viviendas

En otra parte del distrito, específicamente en la cooperativa de vivienda Cajabamba, los vecinos de la zona reportaron constantes robos en las viviendas debido a la ausencia de personal policial o de Serenazgo.

Los mismos vecinos instalaron cámaras de seguridad en el lugar para grabar todos los alrededores.

