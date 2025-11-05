Susy Díaz en 'El valor de la verdad': políticos, futbolistas, la propuesta que recibió para la Presidencia y más

Susy Díaz hablará de su supuesto romance con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. | Fuente: Andina

Waldir Saénz, Alberto Otárola y su propuesta a la Presidencia

Susy Díaz también habló de un supuesto encuentro con el artista y rapero panameño Edgardo Armando Franco, conocido como 'El General', con quien se habría encontrado en un conocido hotel de Lima. "'El General', sí. Él estaba hospedado en el Sheraton. Fue algo de 'choque y fuga' nada más", comentó la exintegrante de Risas y salsa.

En otro momento, Susy habló de un presunto vínculo que habría tenido con el exfutbolista Waldir Sáenz. "Venía él con un grupo de futbolistas", se escucha decir a Díaz.

Por último, la exbailarina y modelo reveló que le propusieron postular a la Presidencia, pero que desistió al ver los problemas que tienen los mandatarios. "La Presidencia me propusieron. No quiero tener problemas. Todos los presidentes están presos y perseguidos", sostuvo.

Finalmente, consideró que todos los exjefes de Estados siempre tuvieron la letra 'L' en sus nombres —o apellidos— con excepción del actual mandatario José Jerí. "Alan, Alberto, Ollanta, Pedro Pablo, Manuel, Sagasti Hochhausler, Castillo, Boluarte (…) Todos ellos tienen L. Por eso, Keiko no gana", concluyó Ortiz provocando las carcajadas de su invitada.

Susy Díaz rechazó invitación de Somos Perú para postular al Congreso en 2026

Susana Ivonne Díaz Díaz, mejor conocida como Susy Díaz, anunció que no aceptará la invitación del partido Somos Perú para reincorporarse a la actividad política con miras a las Elecciones Generales del 2026.

Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, la exvedette expresó su agradecimiento a la presidenta de la agrupación, Patricia Li Sotelo, por haberla considerado como precandidata al Congreso en los próximos comicios; sin embargo, aclaró que no podrá aceptar la propuesta por motivos personales.

"Agradezco a la presidenta Paty Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política, pero por temas personales no voy a poder aceptar, espero me comprendan”, señaló.

Cabe recordar que Susy Díaz fue elegida congresista en el año 1995 por el partido político Movimiento Independiente Agrario. Participó en distintos programas cómicos como Risas y salsas, Risas de América, entre otros y por ello se cuestionó su presencia en la política peruana. Sin embargo, obtuvo 10,280 votos, con lo que obtuvo una curul en el Congreso.