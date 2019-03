Luis Horna | Fuente: Andina y Facebook

El extenista peruano Luis Horna fue embestido por un taxi la tarde de este sábado cuando manejaba bicicleta con su hermano en el distrito limeño de La Molina, según la denuncia que hizo en su cuenta de Facebook.

“Amo montar bicicleta, lo disfruto cada segundo, asumo el riesgo cada oportunidad que decido salir a montar. Hace poco tuve un accidente (2 meses exactamente). Fue una caída en la montaña, dolió, me jodió pero listo, fue un error mío y se acabó. Pero hoy fue otra cosa”, comenzó su relato.

El deportista detalló que esperaba disfrutar del buen clima y de una “ruta que le encanta” hasta que de pronto se cruzó por su camino con un auto cuyo conductor estaba apurado y no respetó la luz roja, lo que generó que lo impactara y saliera expulsado de la bicicleta.

“Salí volando, tanto así que el carro que venía en la otra dirección casi me atropella. Nada roto gracias a Dios (salvó mi bici y mi casco), cortes, heridas, rodilla inflamada. Pero un dolor en el alma que me jode, y una voz en los oídos que me perturba “porque no paraste” me dijo el taxista!”, lamentó.