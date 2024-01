Madre abandonó a su hijo con habilidades especiales en un centro de salud en San Luis

Lima La Policía albergó al joven en la Comisaría de San Luis, donde será entregado a su padre

Un drama familiar fue lo que se vivió en la Comisaría de San Luis, donde la Policía albergó a un joven de 26 años con habilidades especiales, luego de que fuera abandonado por su madre en la clínica San Juan de Dios, en la referida jurisdicción.

Los hechos ocurrieron el último jueves, al promediar las 12:30 p.m., cuando la mujer llegó con su hijo al centro de salud, a bordo de un vehículo negro. Tras ingresar y dejarlo sentado en una de las áreas de espera, salió raudamente del local, simulando hacer gestiones para la atención del paciente.

Tras casi seis horas de espera, el personal de la clínica se acercó al joven para indagar por su situación. Al percatarse de que había sido abandonado, avisaron a la Policía, y los efectivos lo condujeron a la citada dependencia policial.

Será entregado al padre

El comandante PNP Juan Carlos Reyes Miranda, comisario de la Comisaría de San Luis, indicó a RPP que acudieron al llamado de la clínica y, desde entonces, el joven permanece en dicha sede policial, acompañado de su padre.

"Lo encontramos con hambre, y le hemos dado de comer, de beber. También descansó poco (…) Es una persona tranquila, amigable", sostuvo.

“Estamos esperando la disposición de la Fiscalía para que sea entregado al papá, porque ahorita, formalmente, aún no se ha hecho la entrega”, agregó.

Asimismo, señaló que las cámaras de seguridad de la clínica permitieron dar con la identidad de la madre. Se trataría de Eugenia Pérez, que ya fue detenida por la Policía en la ciudad de Huancayo. Ella negó ser la persona que aparece en las imágenes de las cámaras.

Sin embargo, distinta es la versión de Ulises Quispe Flores, natural de Huancavelica y padre del menor, quien dijo que la mujer se comunicó con él para decirle que su hijo había sido encontrado en la clínica y que estaba en la Comisaría de San Luis.

“Prácticamente, yo no sabía nada de eso, de que su mamá lo había dejado. Ella me dijo que lo habían encontrado en la cínica y nada más. A mí me cayó como agua fría el escuchar eso de que lo había dejado y estaba en la comisaría. Eso es abandono”, dijo a RPP.

Quispe Flores indicó también que no ve a su hijo desde hace 10 años por cuestiones de trabajo en otra ciudad, pero que cumplía puntualmente con depositar la manutención. No obstante, dados los hechos, indicó que pedirá la custodia total del joven.