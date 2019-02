Madre denuncia que médico operó el testículo equivocado a su hijo

Marlene Pereda denunció una presunta negligencia médica en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, del Ministerio de Salud. | Fuente: RPP

Una madre denunció una presunta negligencia médica en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, del Ministerio de Salud, donde -según su versión- su hijo de nueve años fue internado para ser operado por una dolencia en el testículo derecho, pero fue intervenido por el izquierdo.

A través de nuestro Rotafono, Marlene Pereda denunció que el doctor que realizó la operación, el pediatra Daniel Quispe Gutiérrez, reconoció su error, pero ahora -dijo- no quiere asumir su responsabilidad.

“Mi hijo no puede caminar, no puede hacer deporte. Mi hijo, si camina mucho, se le hincha el testículo derecho que era para que lo operen. Ha habido una negligencia médica”, dijo la mujer.



Pereda aseguró, incluso, que el doctor no ha acudido a las conciliaciones planteadas por ella para encontrar una solución. “No se ha presentado, no le importa, no le da una respuesta”, se quejó.

Según la madre, los médicos le han dicho que su hijo debe volver a ser intervenido para que pueda tener una vida normal, pero el menor, tras lo ocurrido, ya no quiere ser operado.

Marlene Pereda pidió la intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su caso.