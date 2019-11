El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol criticó la medida en su contra. | Fuente: AFP

El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, calificó este domingo de “desagradable” la decisión de la Comisión de Ética de la FIFA de inhabilitarlo de por vida por las investigaciones que se le siguió por sobornos respecto de los derechos televisivos y mercadotecnia de torneos de la Conmebol y Concacaf.

Según explicó, él ya no es parte de la FIFA; sin embargo, este ente le aplicó su Código de Ética de 2018 y que en ningún momento le notificaron de esta decisión. Agregó que fue absuelto en el caso de pago de sobornos por la Justicia de Estados Unidos y lamentó que la FIFA haya decidido sancionarle de esta forma.

“En este momento mi honor está a salvo con este documento (absolución en Estados Unidos). Lo que ha hecho la FIFA a mí personalmente en principio me duele mucho porque es mi casa la considero mi casa”, dijo al dominical Cuarto Poder.

Defensa

En esa línea, Burga cuestionó la inhabilitación de la FIFA y dijo que estuvo “amañada” por varios factores, como el que no le notificaran sobre el proceso o que no le dieran el derecho a defenderse. Agregó que no le daría más importancia al tema y que ahora estaba más preocupado en limpiar su honor.

Respecto de si tomaría alguna medida para responder ante la FIFA, Burga aseguró que ha analizado varios caminos a seguir con sus abogados y que actualmente tiene tres alternativas, de las cuales mencionó solo una.

“La FIFA viene a decir que éticamente me quiere sancionar, pues yo tengo varios caminos: uno es ir al TAS, otros dos son caminos que me los voy a reservar todavía para tomar una decisión con mis abogados”, manifestó.