Manuel Fuentes, un joven paradeportista que, pese a ser galardonado, no cuenta con apoyo del Gobierno para seguir representando al país | Fuente: RPP Noticias

Manuel Fuentes es un paradeportista que, con tan solo 24 años, ha sido muchas veces galardonado por el deporte que le apasiona, el bádminton. Su meta es continuar representando al país en torneos internacionales, como el Mundial de Parabádminton en Japón, pero no puede hacerlo debido a que, muchas veces, no puede costear sus viajes o sus implementos deportivos.

Enfrentando la adversidad

Manuel le contó a un equipo de RPP Noticias que, cuando tenía 19 años, una negligencia por parte de personal de su trabajo ocasionó un accidente que tuvo como consecuencia que perdiera una pierna.

“En el año 2017 tuve un accidente en la empresa en donde trabajaba. Uno de sus camiones de basura me atropelló cuando estaba en retroceso y yo sentado en un área de jardines. Estuve dos meses internado en una clínica. El primer mes trataron de salvarme la pierna, pero, al segundo, decidieron amputármela por una infección" relató.

Fue en esos duros momentos cuando llegó a su vida el bádminton, deporte que se animó a practicar desde el 2018.

"Cuando me amputaron la pierna, mi mamá se contactó con un paradeportista de bádminton que tampoco tiene una pierna. Me contó su experiencia (…) y en una de esas conversaciones me invitó a practicar bádminton", recordó.

Cuando finalmente le dieron de alta, comenzó con este deporte y poco a poco empezó a destacar con importantes logros.

"Mi primer torneo internacional fue el Sudamericano de Ecuador en el 2019 y fue totalmente costeado por mi cuenta. Fuimos una delegación, pero a mí decidieron no apoyarme", manifestó.



Apoyo para seguir brillando

Manuel refirió que es muy difícil seguir adelante sin apoyo económico, ya que no solo se trata de costear sus pasajes, sino también de adquirir un pie deportivo especial, cuyo costo asciende a los miles de dólares.

“Es un pie deportivo que ayuda a desplazarse por la cancha. Su valor no baja de los 4 500 dólares, dependiendo de su tiempo de duración", resaltó.

Pero pese a las carencias, Manuel sigue consechando triunfos y reconocimientos.

"Tengo como objetivo clasificar a Santiago 2023. Los torneos comenzaron a contar a partir de julio de este año y mi objetivo es acumular la mayor cantidad de puntos posibles. Por eso, requiero el apoyo de entidades estatales o privadas. O también de la Municipalidad de San Miguel", solicitó.

El joven deportista también ha clasificado a los Juegos Parapanamericanos que se desarrollaron en Colombia este año, por lo que toda ayuda que pueda permitirle seguir cosechando triunfos para el Perú será más que bienvenido.