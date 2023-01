Marcha por la Paz: grupo de personas se movilizan por las calles del Centro de Lima

La Marcha por la Paz se realiza en Lima y algunas regiones del país. Organizaciones sociales y religiosas participan de la manifestación por las calles del centro de la capital como una manera de pedir un alto a las protestas sociales que han dejado hasta el momento 28 fallecidos.

El punto de concentración en Lima fue Campo de Marte donde poco a poco se reunían las personas y su ruta culminará en la plaza San Martín. En un principio la Policía Nacional iba a participar de la movilización, pero el ministro del Interior decidió cambiar esto y retiró a los efectivos de la organización de este evento ante las críticas.

Durante la manifestación se conoció que dos personas fueron detenidas por la Policía Nacional a la altura de la avenida Uruguay, por generar disturbios. Una de las detenidas es la expostulante al Congreso Zaira Arias, quien habría arrojado pintura a los efectivos.

Pese a este incidente, la movilización continuó con normalidad y los manifestantes llegaron a la Plaza San Martín.

"Lo único que queremos es la paz para el pueblo peruano. Duele cuando hay acciones violentas. El Perú es un país en vías de desarrollo y tenemos que avanzar y haremos muchas cosas positivas", comentó uno de los participantes en la marcha.

Cusco también marcha

Otro grupo de personas realizaron una movilización en las calles de Cusco exigiendo paz y nos más huelgas. El exministro Máximo San Román fue uno de los rostros más visibles en la marcha que por ahora se realiza sin ningún incidente.

"Todos los demócratas y ciudadanos que defendemos los principios tenemos que cumplir este deber cívico de demostrar que el Perú no está solo y no se le puede dejar a los aventureros y agitadores sociales. El Perú puede salir solo con el fruto de su trabajo y esfuerzo. No le tenemos miedo a esos agitadores", expresó.

“La Policía acompaña en las marchas, no las promueve”

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló que la PNP está encargada de resguardar las manifestaciones, mas no de promoverlas ni de fomentar la participación de la ciudadanía.

Valdés cuestionó que no se haya medido el impacto que generó la convocatoria de la movilización a nivel nacional, sobre todo en las regiones donde se registraron muertos en el marco de la convulsión social que se produjo entre la segunda y tercera semana de diciembre de 2022.

“Me parece que políticamente estaban entrando en un terreno bastante oscuro, porque además estaban corriendo un riesgo al promoverla [la marcha] a nivel nacional. Una marcha promovida desde la Policía o el Ministerio del Interior en zonas donde existe un sentimiento bastante encontrado, me parecía que era poner en riesgo a la gente que iba a participar”, declaró el exviceministro en Ampliación de Noticias de RPP Noticias.