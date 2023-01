Exviceministro Ricardo Valdés sobre Marcha por la Paz: “La Policía acompaña en las marchas, no las promueve”

Ricardo Valdés fue designado como viceministro de Orden Interno en julio de 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. | Fuente: Andina

A raíz de la polémica que se generó por la participación de la Policía Nacional del Perú en la “Marcha por la Paz”, prevista para este martes 3 de enero, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló que la PNP está encargada de resguardar las manifestaciones, mas no de promoverlas ni de fomentar la participación de la ciudadanía.

Aunque la Policía no participará en la movilización pacífica, Valdés cuestionó que no se haya medido el impacto que generó la convocatoria de la movilización a nivel nacional, sobre todo en las regiones donde se registraron muertos en el marco de la convulsión social que se produjo entre la segunda y tercera semana de diciembre de 2022.

“Me parece que políticamente estaban entrando en un terreno bastante oscuro, porque además estaban corriendo un riesgo al promoverla [la marcha] a nivel nacional. Una marcha promovida desde la Policía o el Ministerio del Interior en zonas donde existe un sentimiento bastante encontrado, me parecía que era poner en riesgo a la gente que iba a participar”, declaró el exviceministro en Ampliación de Noticias.

"Que salga una marcha promovida desde una posición oficial es un riesgo que no ha sido suficientemente calculado”, agregó.

En ese sentido, el exfuncionario dijo haberse sentido sorprendido por la convocatoria pública que realizó el exjefe de la Dircote, general PNP Óscar Arriola Delgado, para que la ciudadanía participe en la movilización.

“A mí me sorprendió la convocatoria del general Arriola. En general, el Ministerio del Interior y la Policía acompañan las marchas en resguardo del orden público, no las promueve. Yo entiendo que quizá personal en retiro pueda actuar en esa línea”, aseveró.

Si bien dijo que esta clase de movilizaciones son convocadas por organizaciones de la sociedad civil, Valdés enfatizó que, en esta oportunidad, no se ha apreciado que estas organizaciones hayan promovido la “Marcha por la Paz”; en cambio, sí se contempló un rol más activo de la Policía.

“Me parece que esto puede ser convocado por la sociedad civil, pero no he escuchado que organizaciones de la sociedad civil o asociaciones religiosas, que están interesadas en la unidad nacional, o profesionales estén convocando a esta marcha. […] La sensación que queda es que está siendo convocada por la Policía, pero no hemos visto grandes organizaciones que se plieguen a este movimiento”, señaló.

Finalmente, Ricardo Valdés consideró que la polémica que generó la Marcha por la Paz por la participación de la Policía no es un argumento sólido para que el ministro del Interior, Víctor Rojas, sea interpelado por el Congreso. “No da para citar al ministro del Interior, más aún cuando ha tenido una reacción clara y ha puesto las cosas en su lugar”, puntualizó.