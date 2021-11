María Jara descartó renunciar a la ATU y dijo que lo ofrecido por ministro Juan Silva a gremios de transportistas es ilegal

La titular de la ATU ofreció una conferencia de prensa sobre los avances de su gestión. | Fuente: ATU

María Jara, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), descartó la tarde de este miércoles que vaya a renunciar al cargo, pese a que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, anunciara una reorganización de dicho organismo.

En conferencia de prensa, la titular de la ATU indicó que solo podría ser retirada de ese cargo por causales, de acuerdo con la ley y el reglamento ese organismo. Añadió que tiene un compromiso por 5 años con esta institución, por lo que no piensa en renunciar.

“La designación del Consejo Directivo, incluida la Presidencia ejecutiva, es una designación por 5 años y que solo se le puede remover por causales, así lo ha establecido, inclusive nuestra Defensoría del Pueblo, no es solamente una opinión de parte”, dijo.

“La institucionalidad establece claramente que este trabajo que es tan delicado y que es tan difícil de luchar contra estas mafias e inclusive poner en riesgo nuestra vida personal, lo he asumido con absoluta responsabilidad por 5 años. Ese es mi compromiso y el de todos los miembros del Consejo Directivo, en absoluto vamos a renunciar”, añadió.

Sobre reunión de ministro con gremios de transportistas

María Jara indicó también que no se le convocó a la reunión que mantuvo el ministro Juan Silva con gremios de transportistas que amenazaban con un paro para el pasado de 8 de noviembre. Añadió que se trata de un grupo de transportistas vinculados a empresa del Callao y que no había motivo para ceder ante su agenda, pues no representan más del 20 % de la oferta de transporte público.

“Estas empresas que ya nos han hecho varias paralizaciones y que la ATU sabía perfectamente cómo lidiar con esta situación. Habilitando otros vehículos, trabajando con nuestra Policía Nacional para mantener el orden público y que no había ninguna razón para ceder ante esta agenda”, indicó.

En ese sentido, la titular de ATU cuestionó la legalidad de lo acordado durante la reunión realizada la semana pasada en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según indicó, respecto de su salida de dicho organismo, el ministro no pudo hacer ningún ofrecimiento debido a que la norma actual no lo permitiría.

“Sobre la legalidad de lo que el señor ministro dijo y se comprometió, a través de su firma en un acta, pues creo que los asesores, que además sabían que lo que estaba haciendo era ilegal, han debido de informarle lo que está explícitamente en la ley de ATU y en el reglamento de la ATU”, manifestó.

