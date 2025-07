Martín Ojeda, director de la CIT, advierte que "han empeorado" las extorsiones contra empresas de transporte público en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los atentados contra conductores de transporte público han empeorado en las últimas semanas y las extorsiones siguen en una "situación álgida" tras lo sucedido con el asesinato de un chofer en Los Olivos, afirmó este domingo Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT).

Ojeda cuestionó que los tres poderes del Estado ni la Fiscalía puedan ponerse de acuerdo para combatir este flagelo que sigue cobrando víctimas mortales pese a las continuas reuniones y conociendo bien el tema.

"Ha empeorado (la extorsión). La empresa El Rápido, por ejemplo, ha recibido seis atentados, tiene dos fallecidos. Al parecer, junto con otras empresas que son del 80 a 90 %, pagan de cuatro a cinco cupos. Hemos tomado conocimiento, aún sin confirmar, que este grupo que atentó contra El Rápido es nuevo, independiente de las otras cuatro o cinco (bandas criminales) a las que le están pagando. La situación está álgida. El Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como el Ministerio Público no están coordinando y estas son las consecuencias", afirmó en el programa La rotativa del aire-edición noche de RPP.

Martín Ojeda advirtió que el transporte público, después de las Fiestas Patrias, pueda evaluar una paralización masiva y contundente como se dio el pasado 10 de abril si es que las autoridades no brindan una solución.

"Si nosotros estamos yendo puerta por puerta y ellos no se tocan la puerta lamentablemente habrá otro 10 de abril y no lo hacemos para que se vaya la presidenta, que se libere al señor Castillo, que se vayan aquellos... no señores, lo hacemos por voluntad propia", expresó.

Según indicó, las empresas de transporte público gastan 40 a 50 mil soles mensuales solo en pagar cupos a bandas de extorsionadores.

No participarán en anunciado paro

Por otro lado, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) negó que los buses interprovinciales acaten una paralización los días 26 ,27 y 28 de julio. En ese sentido, aseveró que esa medida es politizada por grupos radicales.

"Tenemos serios problemas a nivel económico que hemos expresado al premier, pero como muy bien indicó el señor Carlos Minaya, que es parte de nuestro gremio, no se hará ningún tipo de paralización en Fiestas Patrias ya que son las principales fechas de actividad económica para el transporte interprovincial", puntualizó.