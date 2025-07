Paro de transportistas para este 24 y 25 de julio es impulsado por el sector “ilegal e informal”, señala gerente general de Allinbus

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Minaya descartó que el sector formal vaya a acatar el paro convocado para este 24 y 25 de julio. | Fuente: RPP / Andina

Carlos Minaya, gerente general de la empresa Allinbus, señaló en Ampliación de Noticias que el paro convocado para este 24 y 25 de julio es impulsado por el sector “ilegal e informal” de los transportistas.

“Ayer [jueves], hemos estado con el gremio en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y hemos expresado nuestra voluntad de seguir trabajando, de seguir laborando y rechazar categóricamente por todos los extremos esta posible paralización. [¿Eso quiere decir que el paro, como se ha dicho desde algún sector del Gobierno, es un paro que está impulsado por un sector informal?] Ilegal e informal”, dijo a RPP.

En ese sentido, Minaya descartó que el sector formal vaya a acatar este paro, pues aseguró que se “deben a sus clientes”. “Estamos en plenas fiestas y creo que todos estamos esperanzados de alguna u otra forma en poder contar con todo este movimiento que generan las Fiestas Patrias”, añadió.

Asimismo, el empresario señaló que Trujillo, Arequipa, Chiclayo y Lima son las ciudades más afectadas por la criminalidad organizada, que tienen como principal blanco a los transportistas.

¿Competencia desleal?

Carlos Minaya señaló que en la mesa de trabajo que mantuvo su gremio ayer, jueves, con la PCM han solicitado que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) tenga más presencia y autoridad a nivel regional y nacional.

“La Sutran es un ente de supervisión o fiscalización nacional, pero no regional. Entonces, en nuestro sector, el problema es que los informales aprovechan de que hay este vacío, se podría decir un vacío legal, de que sacan permisos en una región, en otra región, y cruzan regiones cuando no deben hacer ese servicio”, aseveró.

Asimismo, el gerente general de Allinbus señaló que existe una “competencia desleal” entre el sector formal e informal debido a la diferencia de costos que deben afrontar ambas partes.

“Los colectivos o las vans no tienen la reglamentación que nosotros tenemos, no tienen la seguridad que nosotros damos. Ellos no pagan SOAT por asiento, pagan un SOAT particular, no tienen dos choferes, no tienen limitador de velocidad. La inversión que tienen en las unidades no es como la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que invertir en unidades que tienen ISO [y] que cuidan el medio ambiente”, concluyó.