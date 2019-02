Menor de 15 años desapareció tras salir de su academia en San Juan de Lurigancho

Madre de la menor indicó que la última vez que se comunicó le dio una clave que tenían para informar que tenía problemas. Han pasado diez días y aún no aparece por lo que piden apoyo al ministerio de la Mujer | Fuente: RPP Noticias

La desesperación y la angustia cubren a la familia de una joven de 15 años, quien hace diez días desapareció luego de salir de la academia donde estudiaba, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El hecho fue denunciado por su propia madre, quien contó que el día de su desaparición la menor se comunicó emitiendo una clave que ambas tenían en caso de tener algún problema, esto debido a los casos de violencia que se producen en los últimos días. "Me dijo No te preocupes, soy tu 'Princesa hindú' mamá, no te preocupes. Soy tu 'Princesa hindú', dijo", contó la madre a RPP Noticias.

La menor, quien tenía que regresar a casa al promediar las siete de la noche, no se volvió a comunicar y su teléfono dejó de sonar, por lo que la madre comenzó a buscarla y solicitar ayuda para poder ubicarla.

La señora indicó que si bien desconoce el paradero de su hija, tiene información por parte de algunas amigas de la menor, tener a un presunto sospechoso de ser el responsable de su desaparición.

Descartó que se haya querido escapar o haya sido engañada por el joven, esto debido a que la calificó como una niña muy tranquila y correcta. "Tenía las mejores notas en comportamiento, puro diploma. Una chica estudiosa que va a terminar quinto este año, ella quiería estudiar en la UNI. Mi hija era una persona muy estudiosa y niña de su casa. Estudiosa", declaró.

Refirió que en uno de estos días desaparecida, la menor fue vista cerca al sector donde vive por su prima, quien la vía al interior de una moto taxi. "Estaba como dopada, no tenía reacción, ahora la han visto con una cara demacrada, no tiene reacción. Tengo miedo que lo hagan para que no regrese a casa", dijo la señora Chavez.

En medio de la desesperación de la familia, la señora Jessica pidió apoyo a la ministra de la Mujer a buscar a su hija, quien es una joven estudiosa. "Pido por favor a la ministra que me apoye. Mi hija es una nena muy aplicada, sobresaliente, recién estaba estudiando porque quería ser arquitecta. Usted es madre, por favor, ayúdeme", dijo la madre en medio de sollozos.