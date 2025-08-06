Últimas Noticias
Menor reportado como desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador: las autoridades ya lo trasladaron a territorio peruano

Menor reportado como desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador y ya está en suelo peruano
Menor reportado como desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador y ya está en suelo peruano | Fuente: Ministerio del Interior
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El adolescente se encuentra en Tumbes y se espera la llegada de su madre, para que ambos puedan regresar a Lima.

Lima
El adolescente de 14 años que había sido reportado como desaparecido en Surco el último sábado fue hallado en Ecuador. Así lo anunció esta noche el Ministerio del Interior (Mininter), que detalló que el menor se encuentra bien de salud. 

RPP pudo conocer que el menor se encuentra en la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal de Tumbes y se espera que su madre llegue en las próximas horas a la ciudad para regresar juntos a Lima.

El personal de la Unidad de Protección Especial al Menor, así como la Policía Nacional, acudieron a dicho lugar para verificar el correcto protocolo que debe pasar el menor. Asimismo, se conoció que el padre del adolescente continúa detenido en Ecuador por, presuntamente, haber ingresado con papeles irregulares al país vecino.

El caso

La madre del adolescente informó el pasado lunes, por su cuenta en Instagram, que su hijo le confirmó, a través de un video, que él mismo tomó la decisión de irse para estar con su papá, por lo que pidió no preocuparse, pues en unos días compraría un teléfono para llamarla. Sin embargo, nunca le indicó exactamente donde se encontraba. 

El menor de 14 años fue reportado como desaparecido la noche de este último sábado 2 de agosto. El adolescente salió de su casa, ubicada en en Surco, hacia rumbo desconocido y su familia no sabía nada de su paradero.

Tags
Tumbes Policía Nacional

