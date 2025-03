Hombre fue captado desarmando estructura interna de un bus del Metropolitano con un destornillador eléctrico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El hombre viajaba en la porte posterior del bus del Metropolitano, zona que se encuentra restringida por seguridad para los pasajeros. | Fuente: RPP

Un ciudadano fue captado en un video desarmando la estructura interna de un bus del Metropolitano con un destornillador eléctrico. El hombre realizó estas arriesgadas acciones en pleno trayecto y con el vehículo repleto de pasajeros.

En el clip se ve al hombre, quien viajaba en la parte posterior de la unidad, retirar los pernos de una estructura instalada por seguridad. Cabe destacar que, esta área de los buses del Metropolitano se encuentra restringida para los pasajeros.

Asimismo, en el video se escucha a un usuario reclamarle al hombre por su actitud, advirtiéndole que estaba poniendo en riesgo la integridad de todos los presentes. Sin embargo, el ciudadano ignora sus palabras y continua con sus acciones, justificándose en que lo hacía para viajar más cómodo.

“No me gusta ir apretado, todo el mundo toma la comodidad. [¿Por qué no tomas taxi?] Porque esto [el bus del Metropolitano] es más rápido. No estoy destruyendo, estoy sacando nada más, no me lo estoy llevando”, indicó.

Además, el sujeto señaló que el retirar la estructura le permitiría bajar de la unidad con más facilidad, pues llevaba entre sus piernas una bolsa de rafia y una mochila negra.

Hasta el cierre de esta nota, la identidad del hombre aún es desconocida y sigue en investigación. No obstante, se espera que las autoridades puedan identificarlo y tomar las medidas correspondientes para evitar que un incidente similar ocurra en estas unidades.

ATU se pronuncia

Ante esta situación, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado a través del cual rechazó este tipo de acciones y exhortó a los ciudadanos a respetar las normas del servicio.

“La ATU rechaza este tipo de acciones que ponen en peligro a los demás pasajeros”, se lee en el comunicado.