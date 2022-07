"Ya no alcanza la plata": usuarios del Metropolitano molestos con aumento de las tarifas que aplica desde hoy

Desde este sábado los pasajes del Metropolitano cuestan más. | Fuente: RPP

Desde este sábado, 16 de julio, el Metropolitano ha subido sus precios, hecho que ha causado un unánime rechazo por parte de los usuarios del servicio.

Un equipo de RPP Noticias llegó a la Estación Naranjal, en Independencia, donde conversó con varios pasajeros, que coincidieron unánimemente en rechazar el incremento tarifario.

“Es muy caro, mucho, tres soles nomás hubieran subido a lo mucho. Me afecta económicamente. Ahora voy a gastar diez soles prácticamente a diario. No sé qué haré, más pobre me volveré. Ya no alcanza la plata”, refirió una mujer, visiblemente incómoda.

“No puede ser que de un día para otro avisen eso, que van a subir. Fue así, sin consulta”, manifestó, por su lado, un joven.

“Somos ciudadanos de a pie, que ganamos día a día nuestro sueldo, ganamos sueldo mínimo. Son site soles ida y vuelta a mi trabajo, al mes son más de 200 soles. Antes gastaba menos”, reclamó un señor.

Los usuarios señalaron que el incremento tarifario no se condice con la calidad del servicio, ya que, por ejemplo, en horas punta se registran extensas colas de pasajeros esperando abordar los buses.

Nuevo tarifario

El concesionario del Metropolitano anunció que, a partir de este sábado, 16 de julio, se actualiza la tarifa regular y las tarifas diferenciadas del servicio de transporte público.

En un comunicado, apuntó que dicha actualización permitirá “ofrecer un servicio óptimo, en beneficio de los miles de usuarios, de forma segura, moderna y eficiente”.



Tarifas actualizadas

Respecto a lo mencionado, la tarifa actualizada para cada servicio se dará de la siguiente manera:

Troncal S/ 3.20



Alimentador S/ 1.50



Alimentador – Troncal S/ 3.50



Troncal – Alimentador S/ 3.50



Alimentador – Troncal - Alimentador S/ 3.50

Promociones para escolares y universitarios

También el servicio de transporte brindará promociones hasta el 31 de diciembre del presente año para universitarios y escolares de Lunes a Domingo en el marco del retorno a clases presenciales:

Troncal S/ 1.25

Alimentador S/ 0.50



Alimentador – Troncal S/ 1.25



Troncal – Alimentador S/ 1.25



Alimentador – Troncal - Alimentador S/ 1.25

Rutas alimentadoras

Para las rutas alimentadores cortas en Tarifa General, el precio será de S/ 1 en las siguientes rutas:

Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaunde, América, Cedros de Villa y Próceres.

Promociones en Tarifa General para domingos y feriados

Por último, el Metropolitano mencionó que también hay los siguientes precios para domingos y feriados en Tarifa General

Alimentador – Troncal S/ 3.20



Troncal - Alimentador S/ 3.20



Alimentador - Troncal - Alimentador S/ 3.20

