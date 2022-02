MIMP asegura atención y apoyo a joven que denunció presunta violación por parte de aportante de Perú Libre

El Ministerio señaló que atendieron oportunamente el caso de la joven y que continuarán brindándole apoyo. | Fuente: Andina

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció la noche del domingo tras la denuncia de presunta violación sexual que hizo una joven contra un aportante del partido Perú Libre, cuando ambos trabajaban en la campaña electoral de dicha agrupación.

A través de un mensaje en la cuenta de Twitter de la institución, precisaron que el caso fue atendido en el Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Lince, cuando la víctima realizó su denuncia.

Señalaron también que la víctima cuenta con medidas de protección y que un equipo de especialistas del sector le seguirá brindando atención psicológica, social y legal.

También se pronunció la ministra de la Mujer, Diana Miloslavic, quien le dio su apoyo a la joven y dijo que espera un buen trabajo de la Fiscalía.

La víctima cuenta con todo nuestro apoyo. Desde el MIMP ratificamos nuestro compromiso para garantizar los derechos de participación en política de las mujeres, expuestas a acoso político y violencia sexual.#NoMásViolencia#MujeresEnPolítica — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) February 14, 2022

Denuncia

Una joven denunció haber sufrido violación sexual por un aportante de Perú Libre en uno de los locales de dicha agrupación, cuando ambos trabajaban en la campaña electoral de la segunda vuelta.

Según contó al dominical Panorama, el hecho ocurrió el 26 de mayo de 2021 luego de regresar de madrugada de una actividad proselitista, cuando Germán Cruz, quien era aportante de la campaña, le ofreció brindar por su cumpleaños con insistencia.

“Él me seguía insistiendo para seguir tomando. Entonces, le pedí de favor que me acompañara a la sala donde yo venía descansando para que me arregle el mueble, porque era desdoblable y era muy fuerte, yo no lo podía hacer sola. Me acompaña, lo arregla y me quedo descansando ahí”, sostuvo.

“La situación es que despierto en el cuarto de este sujeto, yo en ningún momento he dado mi consentimiento para que pase esto y me veo sin ropa, me asusté porque en qué momento pasó todo ello”, añadió.

La denunciante también sostuvo que luego de este hecho el agresor la amenazó con que no denuncia, pero ella lo hizo. Sin embargo, en noviembre José Montenegro, un hombre que dice haber sido asesor del entonces candidato presidencial, le ofreció dinero e incluso una reunión con el ya presidente Pedro Castillo para dejar cerrado el tema.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?