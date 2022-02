Joven denunció haber sufrido presunta violación por parte de un aportante de Perú Libre en local de dicha agrupación

Una joven denunció a un aportante de Perú Libre por haberla violado sexualmente, cuando ambos trabajaban en la campaña electoral de dicha agrupación política. | Fuente: Andina/Referencial

Una joven denunció en un reportaje de Panorama haber sufrido una presunta violación sexual por parte de un aportante del partido político Perú Libre, en mayo de 2021, cuando realizaban trabajo de proselitismo en uno de los locales de dicha agrupación durante la segunda vuelta electoral.

Se trata de una joven de 23 años de Cajamarca que llegó a Lima para apoyar en la campaña política de Perú Libre. Ella trabajaba con el hoy congresista Américo Gonza en dicha región y debido a su buen trabajo, fue convocada por Jaime Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, para que viaje a Lima y trabaje desde la sede central del partido.

Según conto al dominical televisivo, realizaba sus labores en el local del jirón Washington, pero como ese punto era muy concurrido por los medios, la derivaron a un local más reservado en el distrito de Lince. Allí realizaba coordinaciones para actividades “de avanzada” para la campaña de Pedro Castillo. Sostuvo que quienes la trajeron a Lima no le dieron opción a un hospedaje privado y le dijeron que podía quedarse en esa sede en un sofá cama.

Violación y amenazas

La joven aseguró que la agresión sexual ocurrió el 26 de mayo de 2021, cuando regresaron a las 2:30 a. m. a Lima de una gira por Huánuco, momento en que el aportante de campaña Germán Cruz decide quedarse en el local partidario. Señaló que este hombre le ofreció brindar porque era su cumpleaños y fue muy insistente en que continuaran bebiendo hasta casi el amanecer.

“Él me seguía insistiendo para seguir tomando. Entonces, le pedí de favor que me acompañara a la sala donde yo venía descansando para que me arregle el mueble, porque era desdoblable y era muy fuerte, yo no lo podía hacer sola. Me acompaña, lo arregla y me quedo descansando ahí”, sostuvo.

“La situación es que despierto en el cuarto de este sujeto, yo en ningún momento he dado mi consentimiento para que pase esto y me veo sin ropa, me asusté porque en qué momento pasó todo ello”, añadió.

La joven denunció que el hombre la secuestró en el local partidario por más de una hora y la amenazó que no denunciara el hecho, porque él iba a influir en el Ministerio Público y el Poder Judicial para que nadie vea el caso. Incluso, mencionó que tenía llegada al entonces candidato Pedro Castillo.

Ella decidió entablar la denuncia; sin embargo, el caso fue dilatado por varios meses y Fiscalía recién la ha convocado para recoger su testimonio.

Ofrecimiento para cerrar el tema

La denunciante manifestó, además, que luego de entablar la denuncia un excoordinador nacional de Perú Libre le ofreció dinero e incluso una reunión con el presidente Pedro Castillo para dar por cerrado el tema. Se trata de José Montenegro, un hombre que dice haber sido asesor del entonces candidato presidencial, además de ahora trabajar con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

“Yo te propongo algo, vamos a ser inteligentes, a la firme ya pasó ya. Escúchame, supongamos que el presidente lo solucione y lo mande preso, ¿qué ganas con eso? ¿Por qué no eres un poco más cautelosa? Yo le puedo sacar a él algo que te apoye. Que te ponga una plata y haces un negocio. Yo le digo a Germán, dale unas 6 lucas, y hacemos una transacción. Yo hago el documento, presentamos, y ahí nomás queda el proceso, chau”, se le escucha decir a Montenegro en la conversación que tuvo con la joven, quien grabó todo.

Al respecto, Montenegro indicó al dominical que él solo se ofreció a interceder por ella ante Cruz y que nunca la ofreció dinero. Añadió que cuando la joven se le acercó se mostraba nerviosa y que él le dijo que podía contactarla con “amigas psicólogas”.

En el audio grabado por la joven, también se escucha a Montenegro señalar que conversó con el presunto agresor, quien le habría confirmado su delito justificándolo por ebriedad. Además, de mencionar una conversación con el sobrino del presidente, a quien culpó por haber dejado a la joven “abandonada”.

La denunciante señaló que tras este incidente no recibió apoyo de nadie dentro de la agrupación que ahora está en el Gobierno y mandó un mensaje al presidenre Pedro Castillo para que evalúe su entorno.

“(Le diría al presidente) que su círculo cercano de ministros, de congresistas, incluso su familia, no están de parte de la mujer, están de parte de un delincuente, cuando le comenté a Jaime Castillo y Américo Gonza, no les importó en lo absoluto, les importó apoyar a este sujeto, al violador. Ellos están de parte del violador”, indicó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?