Vocero del Mininter se rectifica y dice que tercer adolescente baleado en Chosica está vivo: "Fue una descoordinación"

El vocero del Ministerio del Interior, Carlos López Aedo, se retractó este miércoles de la información que brindó el lunes, donde señaló que el tercer adolescente que fue baleado en Lurigancho Chosica había muerto. Ahora el funcionario reconoció que el menor sigue con vida.

"Al parecer fue una descoordinación de la información por parte de la unidad que investiga, que es la Deprincri de Chosica. Lo que se trataba era el traslado de este adolescente que salió del hospital y luego fue trasladado al Eduardo Rebagliati. En estos momentos el menor se encuentra en cuidados intensivos", manifestó en una entrevista para TV Perú.

López indicó que la unidad policial que investiga el caso se disculpó personalmente con los familiares del menor por la información errónea.

"Se les está brindando resguardo durante las 24 horas al menor mientras dure su permanencia en el hospital. El mismo jefe de la unidad y los encargados de la investigación están al lado de la madre. Estamos muy avanzados con las investigaciones para dar con el paradero de estos criminales", señaló.

Crimen se dio en la madrugada

La madrugada del último domingo dos adolescentes fueron asesinados, y uno resultó herido, en un parque ubicado en una loza deportiva ubicada en la Asociación Flor de Magnolias, en el sector B de La Campiña, distrito de Lurigancho-Chosica.

López Aedo había informado en conferencia de prensa que este crimen se dio cuando las víctimas aceptaron tomar licor con otros menores, presuntamente de nacionalidad venezolana, y que uno de los extranjeros disparó tras una discusión.

"En un parque estaban libando licor un grupo de menores y luego se incorporó otro grupo de menores, al parecer de nacionalidad venezolana. En la madrugada, por un motivo que sigue en investigación, hubo unos líos en el cual uno de los muchachos extranjeros sacó un arma y disparó a los tres muchachos", manifestó el vocero del Mininter.

"Una rectificación es lo que corresponde"

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, también fue consultado en conferencia de prensa por RPP sobre este error cometido por el vocero del Mininter. Sin embargo, solo atinó a contar que no sabía nada sobre ello.

"Me dan noticia de este suceso que no conocía, pero confío en que el ministro del Interior sabrá informarse y dar explicaciones sobre esto que yo no puedo dar fe. Si los hechos han ocurrido como se afirma, entonces una mínima rectificación es lo que corresponde con relación al menor", aseveró.