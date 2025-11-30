Denuncian que el Ministerio del Interior tiene 25 ambulancias nuevas abandonadas en el Hospital de la Policía

El Mininter desembolsó más de cuatro millones de soles, pero siguen sin asignarles presupuesto para que las ambulancias estén operativas y sean utilizadas.

El Ministerio del Interior compró, por 4.6 millones de soles, unas 25 ambulancias que en lugar de ser utilizadas de inmediato, permanecen sin operar en el estacionamiento del Hospital de la Policía Nacional. Así lo informó este domingo el programa Punto Final.

Según el dominical, estas unidades, cuya licitación de compra inició el año pasado durante la gestión de Dina Boluarte, fueron finalmente adquiridas con un contrato firmado el 10 de abril de este año y establecía un plazo máximo de 60 días para su entrega, pero, el Mininter sigue sin asignarles presupuesto para combustible, mantenimiento u operación.

La nota de Punto Final denunció que en Cañete, Pucallpa, Cerro de Pasco y Tumbes existen ambulancias policiales inoperativas, abandonadas u oxidadas que continúan sin ser reemplazadas.

Ningún representante del Ministerio del Interior se pronunció en el reportaje sobre esta situación de las ambulancias pese a los pedidos para recoger sus descargos.