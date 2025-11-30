Últimas Noticias
Desarticulan banda criminal implicada en robos a mano armada en Villa El Salvador

Policía captura a miembros de banda criminal implicada en robos a vecinos y negocios en Villa El Salvador
Durante el operativo, los efectivos incautaron más de 4 000 soles en efectivo, tres armas de fuego, municiones, máscaras y un machete. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Tres hombres y una mujer conformaban esta organización que, según la Policía Nacional, es responsable de asaltos a vecinos y negocios en Villa El Salvador y distritos aledaños.

Policiales
00:00 · 02:13

Agentes de la Policía Nacional, a través del Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador, lograron la desarticulación de una banda criminal dedicada al robo a mano armada, tenencia ilegal de armas y otros delitos en este distrito.

Según la PNP, esta organización, conformada por tres hombres y una mujer, asaltaba a vecinos y negocios, amenazándolos con un arma de fuego. Tras la denuncia de una de sus víctimas, se logró iniciar un trabajo de inteligencia que permitió esta intervención.

El coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la Brigada Contra el Crimen de Lima Sur, manifestó que el actuar de esta banda criminal se extendió a otros distritos.

"(...) Enfocándose en el delito contra el patrimonio, 'raqueteo', también a establecimientos de comidas rápidas. No descartamos la hipótesis, en estas diligencias preliminares, en que haya otros agraviados", expresó.

Hallan chaleco policial en operativo

Durante el operativo, los efectivos incautaron más de 4 000 soles en efectivo, tres armas de fuego, municiones, máscaras y un machete.

Las autoridades también hallaron un chaleco policial que, según informó el coronel Obando, se encuentra bajo investigación para determinar si los detenidos utilizaban prendas policiales para cometer sus delitos.

De acuerdo con la PNP, los detenidos cuentan con antecedentes por hurto y acoso sexual. Ellos ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias.

Villa El Salvador Policía Nacional

