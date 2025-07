Ministro de Transportes denunciará por calumnia y difamación a Rafael López Aliaga: "Le exijo que se retracte"

César Sandoval tomó la decisión de denunciar al burgomaestre capitalino asegurando que quiere prevalecer su honor.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, confirmó que denunciará al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por calumnia, así como difamación. El titular del MTC reiteró que en ningún momento se reunió con el burgomaestre para solicitarle apoyo como este afirmara en Lurigancho Chosica.

"Sí, lo voy a hacer (denunciarlo) porque hay alguien, no con el dinero que él tenga, pero hay un ciudadano que tiene honor y dignidad, voy a hacer prevalecer mi honor. Por calumnia y difamación, lo voy a querellar y le exijo que se retracte, que hable con la verdad", anunció en una entrevista a canal N.

Sandoval, antes de dar este anuncio, había escrito en su cuenta de X que se "reservaba el derecho" para tomar acciones legales; sin embargo, manifestó que esta decisión de denunciar al alcade capitalino es con la finalidad de que su honra no se vea manchada. Por ello, le exigió a López Aliaga mostrar pruebas de esas supuestas reuniones en su oficina antes de que fuera nombrado ministro.

"Lo que el señor ha dicho es que yo lo he visitado tres veces en su oficina. Yo le respondo categóricamente: nunca me he reunido con el señor personalmente. Después de ser (nombrado) ministro me ha llamado dos veces para ver el tema del transporte, claro que sí, pero conversaciones por temas laborales, personales o profesionales, ninguno", aseveró.

El titular del MTC también descartó que mantuviera comunicación telefónica o escrita con López Aliaga. En ese sentido, señaló que el burgomaestre miente y emite calificativos a los ministros.

Las declaraciones de López Aliaga

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, manifestó hoy, durante una actividad en Lurigancho Chosica, sus críticas contra el ministro César Sandoval y aseguró que se reunió con él porque le solicitaba apoyo.

"A este caballero yo lo recibí en mi oficina por lo menos tres veces. Tres veces vino a verme a pedir apoyo, que por favor quería ser ministro y yo confié en él. Realmente me equivoqué", indicó.