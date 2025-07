López Aliaga anuncia que la MML ya no se reunirá a dialogar con el MTC por tren Lima-Chosica: "Basta de tomadura de pelos"

El alcalde capitalino acusó al ministro César Sandoval de frenar el traslado de material donado para el tren Lima-Chosica. Además, señaló que el Estado debería fusionar ministerios y desaparecer a otros como el MTC.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este miércoles que su equipo técnico no se reunirá mañana con personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para analizar la fecha en que puede iniciar las operaciones del tren Lima Chosica. En ese sentido, responsabilizó al titular del sector, César Sandoval, por continuamente poner trabas al proyecto.

"Mañana no va a ir nadie. En esa mesa de diálogo que ponga su espejo y se mire la cara, pero no irá nadie. Basta de tomadura de pelo, (hace) conferencia de prensa diciendo (que el tren) va a funcionar en cinco años. Yo creo que aquí hay compromisos por escrito, de caballeros, pero aquí no podemos tener a un esbirro de político que recibe órdenes", expresó durante una actividad en Lurigancho-Chosica.

La Municipalidad de Lima ratificó en un comunicado lo dicho por López Aliaga unos minutos después, señalando que hay una "falta de compromiso" por parte del MTC.

Más críticas contra el ministro

López Aliaga acusó también al ministro Sandoval por frenar el traslado de material para el tren Lima-Chosica. Además, lamentó haber confiado en él y consideró que Raúl Pérez Reyes debió quedarse en el MTC.

"Le dijimos que teníamos material donado que irá a Chosica, en Chosica hay un montón de chatarra almacenada de años. 'Sáquela de una vez' le digo, para tener espacio libre y almacenar estos coches que están viniendo. Es la segunda parte de esta donación, están llegando más locomotoras y coches, queremos llevarlo a Chosica para almacenarlos ahí, pero no quiere, no responde", señaló el burgomaestre.

El burgomaestre capitalino consideró que "este Estado necesita fusionar ministerios y desaparecer algunos como el MTC por ejemplo", puntualizó.