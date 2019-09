Familiares de Flor de María Quispe Vilchez (39) denunciaron a través del Rotafono de RPP Noticias que la mujer no podía dar a luz a sus gemelas debido a la falta de incubadoras en el Hospital San Bartolomé del Cercado de Lima. Horas después, el Ministerio de Salud movilizó a la gestante hasta otro hospital.



“(Me dijeron que) no hay incubadoras, que llamaron a todos los hospitales y que no hay en ningún lado. Y mi esposa está en peligro y las gemelitas también”, dijo a RPP, Agustín Quispe, padre de las gemelas.



El hombre afirmó que los doctores le habían dicho que las gemelas podrían perder la vida. “Ningún hospital tiene. Los doctores me dijeron que llamaron a todos los hospitales y no hay incubadora”, aseveró.



Inmediatamente, el superintendente de SuSalud, Carlos Acosta Sal, llamó a RPP Noticias y aseguró que en la intervención que van a realizar conseguirán “el mejor resultado para estas gemelas”.



Después de unas horas, a las 9:30 de la noche, la mujer fue trasladada en una ambulancia desde el Hospital San Bartolomé hacia el Hospital Hipólito Unanue de El Agustino. Aquí se le realizará una cesárea debido a que el parto es de riesgo, pues las gemelas tienen 7 meses de gestación.