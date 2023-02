Alcalde de Miraflores sobre manifestaciones en su distrito: "No somos un punto de concentración"

Municipalidad de Miraflores anunció nuevas medidas de seguridad

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, anunció el despliegue de unos 100 policías en el distrito para evitar cualquier tipo de manifestaciones y marchas públicas o políticas que pongan en riesgo la seguridad, libre tránsito y salud de residentes.

"Las concentraciones de personas no es el punto del parque Kennedy. Esas manifestaciones que se dicen pacíficas no son tal. Eso es lo que se busca resguardar con la autoridad que no somos un punto de concentración, no somos zona restringida", sostuvo el burgomaestre a RPP Noticias.

Canales criticó que el sábado se dieran algunas peleas entre protestantes y policías cerca al municipio miraflorino. En ese sentido, sostuvo que declarar zona restringida a la jurisdicción servirá para no soportar más hechos violentos.

"Acá hay negocios, hay cultura, el parque (Kennedy) es un monumento que el sábado fue invadido por gente que quería realizar acciones de violencia. No se utilizó la fuerza porque había niños y fue una actitud de la Policía muy educada, pero se dieron hechos violentos", agregó.

El alcalde miraflorino también aseguró que se ha hecho registro fotográfico de los manifestantes del sábado para conocer si tienen antecedentes penales y no descartó denuncias para ellos si intentan incumplir la norma.



Zona restringida para concentraciones

El Concejo Municipal de Miraflores, en una sesión extraordinaria presidida por el alcalde del distrito, Carlos Canales (Renovación Popular), decidió ratificar la ordenanza del 2007 que declara zona restringida a la jurisdicción para "concentraciones, manifestaciones y marchas públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad, libre tránsito y salud de residentes y visitantes".

Al respecto, Víctor Zanabria, jefe de la Región Policial Lima, señaló que por 15 días se mantendrá la presencia de un grupo de efectivos para resguardar el parque Kennedy así como la avenida Larco.

La zona declarada restringida comprende el área delimitada por las vías Av. Angamos Este, Av. Comandante Espinar, Av. Jorge Chávez, Av. Malecón de la Reserva, Av. Armendáriz, Av. Tejada y Av. Paseo de la República.

La comuna precisó que el acuerdo estuvo sustentado por "informes técnicos" emitidos por diferentes dependencias del municipio, como la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que tomó en cuenta "los enfrentamientos y movilizaciones de las últimas semanas en Lima Cercado, Miraflores y otros distritos, que, en muchos casos, escalaron a altos niveles de violencia y vandalismo".