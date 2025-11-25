Últimas Noticias
Policía captura a cuatro personas que se hacían pasar como trabajadores de una empresa de telefonía para robar cables en Miraflores

Los sujetos fueron capturados y trasladados a la comisaría local.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los hombres, según las autoridades, fueron detenidos en la intersección de la calle Schell con Los Pinos. El monto de lo que estaban hurtando ascendería a unos 80 mil soles.

Miraflores: La Policía captura a cuatro sujetos acusados de robar cables de cobre en las calles del distrito
La Policía Nacional capturó a cuatro miembros de una presunta banda criminal que se dedicaría al robo de cables de cobre en las calles de Miraflores. Estos hombres se hacían pasar como trabajadores de una empresa de telefonía e incluso iban en una minivan que tenía el logo de dicha compañía para no levantar sospechas. 

Daniel Jares, jefe de la División Dipol Sur 1, señaló que los detenidos integrarían la banda criminal denominada 'Los mascafierros del Norte'. Además, precisó que la captura de estos hombres se dio en la intersección de la calle Schell con Los Pinos, justo cuando estaban hurtando los cables. 

"Estos sujetos usaban chalecos naranja, cascos azules, haciéndose pasar por trabajadores de una empresa de telefonía. El total de lo incautado (a los detenidos) asciende a 80 mil soles", informó para RPP. 

Jares manifestó que estos sujetos tenían mucha experiencia para retirar este tipo de productos y que su captura se dio tras un aviso de Serenazgo del distrito quien alertó que los tipos iban por diferentes calles a cortar estos cables para transportarlo en la miniván donde se movilizaban. 

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los cuatro tipos estaban hurtando los cables de cobre.
