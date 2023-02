Miraflores: La Policía desalojó a manifestantes mientras realizaban vigilia en el parque Kennedy

Miraflores declaró zona restringida varias partes del distrito para evitar manifestaciones | Fuente: Captura de video

Personal de la Policía Nacional retiró este viernes a un grupo de protestantes que realizaron una vigilia en la entrada del parque Kennedy, en Miraflores. Esta manifestación se realizó en memoria de los fallecidos durante las movilizaciones en el país y contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Durante la intervención policial se detuvo a dos personas, que fueron identificadas como Daniel Mathews Carmelino y Julián Vargas, ambos miembros del grupo cultural Yuyachkani. Sin embargo, los dos fueron liberados a las pocas horas. Desde el inicio de las protestas contra el Gobierno se han dado marchas en dicho distrito.

El Concejo Municipal de Miraflores, en una sesión extraordinaria, decidió el pasado 18 de febrero ratificar la ordenanza que declara zona restringida a la jurisdicción para "concentraciones, manifestaciones y marchas públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad, libre tránsito y salud de residentes y visitantes".

Según informó dicha municipalidad, la zona declarada restringida comprende el área delimitada por las vías av. Angamos Este, av. Comandante Espinar, av. Jorge Chávez, av. Malecón de la Reserva, av. Armendáriz, av. Tejada y av. Paseo de la República.

Por su parte, la Municipalidad de Lima declaró al centro histórico de la capital como zona intangible "para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública".

"No somos un punto de concentración"

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, anunció el despliegue de unos 100 policías en el distrito para evitar cualquier tipo de manifestaciones y marchas públicas o políticas que pongan en riesgo la seguridad, libre tránsito y salud de residentes.

"Las concentraciones de personas no es el punto del parque Kennedy. Esas manifestaciones que se dicen pacíficas no son tal. Eso es lo que se busca resguardar con la autoridad que no somos un punto de concentración, no somos zona restringida", sostuvo el burgomaestre a RPP Noticias.

Canales criticó que el pasado sábado se dieran algunas peleas entre protestantes y policías cerca al municipio miraflorino. En ese sentido, sostuvo que declarar zona restringida a la jurisdicción servirá para no soportar más hechos violentos.