Integrantes de la Comunidad Motera del Perú invadieron las veredas cercanas a la municipalidad de Miraflores pidiendo que el alcalde reciba un petitorio y retroceda en ordenanza. | Fuente: RPP Noticias

Decenas de motociclistas integrantes de la Comunidad Motera del Perú llegaron hasta los exteriores de la Municipalidad distrital de Miraflores para mostrar su rechazo a la ordenanza que les prohibiría movilizarse con un acompañante por este sector de la ciudad.

Ellos llegaron para presentar un petitorio con el que le piden al alcalde distrital, Luis Molina, retroceda en esta decisión. Pues califican que con esto no se detendrán los asaltos y acciones delictivas como la producida el último lunes en el óvalo de Miraflores.

Según indicó el vocero de este grupo, Danny Mendoza, se hicieron presentes para protestar de manera pacífica. "Pedimos que retrocedan en esta ordenanza que no tiene nada que ver con nosotros los motociclistas. Acá están cientos que trabajan y recorren más de 100 kilómetros y exponiéndose no solo de las autoridades, sino del tránsito, del tráfico y malos conductores y robos porque también somos víctimas", dijo.

Mendoza indicó que con esta ordenanza no se logrará la disminución de actos delictivos. "No contribuiría, yo le aseguro que si la orden sale mañana y de aquí a un año no va a disminuir, va aumentar", declaró.

Señaló que tanto él como sus compañeros motociclistas, no cumplirán con esta ordenanza pues estaría contra de su derecho constitucional de libre tránsito, "nadie puede prohibirnos del libre tránsito y mucho menos de Miraflores", señaló.

Precisar que con la llegada de los motociclistas, quienes invadieron las veredas el tránsito se vio interrumpido, los efectivos del serenazgo y de la policía nacional se encuentran resguardando la comuna.