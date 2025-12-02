Últimas Noticias
Miraflores: Policía detiene a fiscal acusado por recibir coima de 3 mil dólares en baño de centro comercial [VIDEO]

El fiscal fue capturado en el momento en que recibía el dinero
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El fiscal fue identificado como Henry Amenábar Almonte (52), quien habría solicitado el dinero para favorecer a un investigado por tenencia de drogas.

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional detuvo esta noche a un fiscal que estaba recibiendo una coima de 3 mil dólares dentro de un baño del centro comercial Saga Falabella en Miraflores. 

Según información policial, este fiscal habría solicitado en total 20 mil dólares para favorecer a un investigado por tenencia de drogas. Es por ello que se organizó un operativo junto al presunto ciudadano extorsionado para que coordinara con este representante del Ministerio Público la entrega de una parte del dinero.

El detenido fue identificado como Henry Almenabar Almonte (53 años), fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores Surquillo San Borja, quien fue detenido justo en el momento en que recibía los 3 mil dólares en efectivo.

La Policía trasladó a este fiscal a la sede de DIRCOCOR en el distrito de Barranco para continuar con las investigaciones correspondientes. 

RPP tuvo acceso a los videos donde se observa el momento de su detención por los policías y en el que pasa las primeras diligencias. 

