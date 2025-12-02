Alianza Lima se salvó: Santiago González de Cristal estrelló su remate al palo tras tiro libre [VIDEO]

Sporting Cristal y Alianza Lima llegaron al primer partido de los playoffs con la fe intacta en búsqueda de acabar como Perú 2 en la Liga 1 Te Apuesto. En el primer tiempo no faltaron las ocasiones de gol y una de las más importantes llegó desde la tienda celeste.

A los 13 minutos, Alianza se salvó luego de un tiro libre ejecutado por Santiago González, cuyo remate se estrelló en el palo del arco defendido por el boliviano Guillermo Viscarra.

El cuadro celeste jugando de local en el Estadio Nacional salió con una vocación ofensiva para dar el primer golpe en la ida de los playoffs. La vuelta se jugará en el estadio Alejandro Villanueva el sábado 6 de diciembre.

Hay que indicar que Alianza y Cristal acabaron en el tercer y cuarto puesto de la tabla acumulada. El ganador jugará contra Cusco FC.

Así fue la jugada en el Cristal vs Alianza por la Liga1. | Fuente: L1Max

Cristal vs Alianza: así arrancaron en duelo

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Alianza: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.