Miraflores: Una joven denunció que fue víctima de tocamientos indebidos en el parque Kennedy

La joven de 29 años señaló que no tuvo el apoyo de la policía. | Fuente: RPP

Una joven de 29 años denunció que fue víctima de tocamientos indebidos cuando caminaba por el parque Kennedy esta madrugada. La mujer dijo a RPP Noticias que el hecho ocurrió cuando ella salía de una discoteca y se dirigía a su vivienda, ubicada a siete cuadras de la zona donde sufrió el ataque.

Andrea Acho (víctima que dio permiso para usar su identidad) contó que tras el ataque, que ocurrió a la altura de la iglesia del distrito, gritó por auxilio esperando la presencia de serenazgo, pero estos no aparecieron.

"Reaccioné y grité '¡policía! ¡policía!', pero se demoraban y no había ninguno en pleno parque Kennedy, no había nadie que me pudiera auxiliar. Ahí se acercaron los policías de (las) Águilas Negras y recién lo pudieron atrapar", contó la víctima.

Acho indicó que la policía intentó trasladarla junto a su agresor en el mismo vehículo, pero ella se resistió. Indicó que no sintió respaldo emocional de parte de los agentes de la policía.. "Es como si no hubiera pasado nada", expresó.

El presunto agresor fue identificado como Samiy Martínez Ríos de 37 años.