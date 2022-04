CMP pide al Minsa identificar a responsables que administraron presuntamente dosis superior a la recomendada de la vacuna de Moderna

Vacuna contra la COVID-19 de Moderna | Fuente: AFP

El Colegio Médico del Perú (CMP) solicitó este domingo a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) identificar a los responsables que administraron presuntamente una dosis superior a la recomendada de la cuarta vacuna contra la COVID-19 de Moderna en personal de salud y personas mayores de 70 años.

A través de un comunicado, señaló que para la administración de la cuarta dosis, el Minsa envió al CMP dos vacunas de la plataforma ARNm: Pfizer y Moderna, esta última recientemente ingresada a nuestro país, ambas científicamente aceptadas, con buena seguridad y eficación. Sin embargo, aclaró, "es conocido que la vacuna Moderna produce más eventos adversos y aparentemente mejor eficacia".

"La indicación del Minsa para la vacuna Moderna como cuarta dosis fue de 100 microgramos, lo cual fue cumplido por el personal a cargo de administrarla", agregó el CMP.

La institución precisó que al tomar conocimiento que en la administración de la cuarta dosis había diferencia en la cantidad que se estaba colocando y la recomendada por los diferentes organismos internacionales, se alertó al Minsa, quien procedió a convocar a una reunión con participación de los organismos involucrados y del Comité de Expertos, procediéndose a modificar la dosis a 50 microgramos.

"El Colegio Médico del Perú, como institución representativa de la orden médica a nivel nacional, solicita a las autoridades del Ministerio de Salud identificar a los responsables y tomar las medidas correctivas inmediatamente", dijo.

Además, el CMP solicitó al Minsa que se realice un seguimiento a los inmunizados con el fin de determinar la presencia de efectos secundarios inusuales que pudieran presentarse a raíz de la vacunación.

"Reafirmamos nuestro apoyo a la vacunación que salva vidas y nuestro compromiso con seguir colaborando en el desarrollo de las campañas de inmunización. Se está iniciando la 'Semana de vacunación en las Américas', por lo que se debe aprovechar esta oportunidad para mejorar las coberturas de vacunación en nuetros niños que no han sido inmunizados durante los dos años de pandemia y que están expuestos a contagiarse de enfermedades prevenibles por vacunas. Alentemos y transmitamos confianza a los padres a llevar a vacuna a sus niños", expresó.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.