Rosa Bartra, abogada del doctor Fong, niega haber ofrecido dinero para conciliar con familiares de 'Muñequita Milly'

Lima Rosa Bartra niega ofrecimiento de dinero para conciliar con familiares de la Muñequita Milly

La familia de la fallecida cantante Flor Quispe Sucapuca, conocida como la 'Muñequita Milly', acudió a la sede de la División de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional en el marco de las diligencias por la muerte de la intérprete de 23 años.

Acompañados por su abogada, la exministra Rosario Sasieta, los padres de la 'Muñequita Milly', Mariluz Sucapuca y Jaime Quispe, arribaron desde Puno a la sede de la avenida España una semana después de haber sido citados por las autoridades.

Cabe precisar que los padres fueron citados para el viernes 12 de abril; sin embargo, no acudieron a la audiencia. Quien sí apareció en dicha fecha fue el doctor Víctor Barriga Fong, investigado por la muerte de la cantante tras la intervención quirúrgica que le realizó.

En declaraciones a la prensa, tanto Sucapuca como Sasieta aseguraron que la abogada del doctor Fong, Rosa Bartra, les ofreció dinero para conciliar y que la denuncia no siga su curso; sin embargo, se negaron.

"Me dijeron: 'pónganse de acuerdo'. No, no, no, nosotros queremos justicia", indicó Sucapuca. Sasieta, por su lado, aseguró que "nunca contestaron" a la propuesta.

"No tendría nada ilegal"

Bartra también acudió a la sede de la Dirincri este jueves y reveló que su cliente se presentará durante la tarde. Asimismo, negó que se haya hecho el ofrecimiento de dinero para conciliar a la familia de Flor Quispe.

Si bien la excongresista descartó la versión de los deudos, recordó que, de ser el caso, esto está amparado por ley.

"Dentro de los procesos penales hay un procedimiento que lleva a una terminación anticipada. No hemos tenido nosotros ningún acuerdo de ese tipo, ninguno y lo descarto; sin embargo, para información general es parte de lo que el mismo Código Penal establece, no tendría en el supuesto negado, que no ha ocurrido, nada ilegal", refirió.