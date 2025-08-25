Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Municipalidad de Lima presentó segundo lote de trenes donados por Caltrain que llegaron al puerto del Callao

López Aliaga anunció que estos trenes serán almacenados en una zona ubicada en el Parque de la Muralla.
López Aliaga anunció que estos trenes serán almacenados en una zona ubicada en el Parque de la Muralla. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, quien solicitó al premier Eduardo Arana la realización de una mesa técnica para concretar el proyecto del tren que unirá Cercado con Chosica.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:51

La Municipalidad de Lima presentó este lunes el segundo lote de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain que han llegado al puerto de El Callao.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló en la ceremonia que este nuevo lote incluye 47 coches, ocho locomotoras y cuatro contenedores con los repuestos necesarios para este medio de transporte. 

López Aliaga precisó que, por el momento, estos trenes serán almacenados en una zona ubicada en el Parque de la Muralla y en la cual será para que la población pueda verlas. Además, reiteró la necesidad de hacer una mesa técnica e impulsar pronto la construcción de las estaciones.   

"En el tema de soluciones concretas prefiero dialogar con el premier, con el cual tengo una relación desde antes que sea premier, para hacer una mesa sin políticos. Técnicos de la Municipalidad de Lima y técnicos del MTC, Colegio de Ingenieros... estrictamente técnica", sostuvo en conferencia de prensa.

El burgomaestre capitalino aseguró también que el ministro de Transportes, César Sandoval, va a renunciar al cargo en octubre próximo para postular por su partido Alianza Para el Progreso en las próximas elecciones generales del 2026. 

El primer lote de estos trenes donados llegó al Perú el pasado 14 de julio. Esto como parte del proyecto de transporte impulsado por la Municipalidad de Lima que conectaría el Cercado con Chosica. 

Municipalidad de Lima presentó segundo lote de trenes donados por Caltrain que llegaron al puerto del Callao
Municipalidad de Lima presentó segundo lote de trenes donados por Caltrain que llegaron al puerto del Callao
Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Municipalidad de Lima Rafael López Aliaga Trenes

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA