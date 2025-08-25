Municipalidad de Lima presentó segundo lote de trenes donados por Caltrain que llegaron al puerto del Callao

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, quien solicitó al premier Eduardo Arana la realización de una mesa técnica para concretar el proyecto del tren que unirá Cercado con Chosica.

La Municipalidad de Lima presentó este lunes el segundo lote de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain que han llegado al puerto de El Callao.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló en la ceremonia que este nuevo lote incluye 47 coches, ocho locomotoras y cuatro contenedores con los repuestos necesarios para este medio de transporte.

López Aliaga precisó que, por el momento, estos trenes serán almacenados en una zona ubicada en el Parque de la Muralla y en la cual será para que la población pueda verlas. Además, reiteró la necesidad de hacer una mesa técnica e impulsar pronto la construcción de las estaciones.

"En el tema de soluciones concretas prefiero dialogar con el premier, con el cual tengo una relación desde antes que sea premier, para hacer una mesa sin políticos. Técnicos de la Municipalidad de Lima y técnicos del MTC, Colegio de Ingenieros... estrictamente técnica", sostuvo en conferencia de prensa.

El burgomaestre capitalino aseguró también que el ministro de Transportes, César Sandoval, va a renunciar al cargo en octubre próximo para postular por su partido Alianza Para el Progreso en las próximas elecciones generales del 2026.

El primer lote de estos trenes donados llegó al Perú el pasado 14 de julio. Esto como parte del proyecto de transporte impulsado por la Municipalidad de Lima que conectaría el Cercado con Chosica.

