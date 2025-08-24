López Aliaga respaldó designación de Santiváñez en el Minjus: "Nos ayudó bastante cuando era ministro del Interior"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima Rafael López Aliaga se pronunció ayer, sábado, durante una actividad oficial de la comuna limeña, a favor de la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia.

Como se sabe, en una ceremonia realizada ese día en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte hizo tres cambios en su Gabinete ministerial. En el sector Justicia designó a Santiváñez Antúnez, quien hace 5 meses fue censurado como titular del Ministerio del Interior (Mininter), debido a su mala gestión para reducir los índices de criminalidad.

No obstante, el burgomaestre consideró que Juan José Santiváñez ayudó a su gestión cuando era ministro del Interior y anunció que se reunirá con él.

"Mi sorpresa es que el día de hoy [ayer] no hay mayores cambios significativos. Hay uno que yo creo que sí nos puede ayudar, que es el ministro Santiváñez, el cual nos ayudó bastante en el momento que era ministro del Interior. Pero que nos ayude, porque lo que hemos visto es que no hay voluntad", sostuvo.

"Está tirado el penal de Ica, tiene capacidad para 3000 internos, también el tema está en su cancha. Voy a hablar con el ministro Santiváñez sobre esto porque es Ministerio de Justicia, justamente", agregó.

Como se recuerda, el pasado 21 de marzo, el Pleno del Congreso censuró a Santiváñez Antúnez con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. Esto debido a su “incapacidad en el cargo” para revertir los índices de criminalidad desde su sector.

Sin embargo, eso no significó que se desligara del Ejecutivo. El pasado 17 de abril, a menos de un mes de su censura, fue designado jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, cargo desde el que fue cuestionado a partir de revelaciones periodísticas, que apuntaron a que se habría reunido con alcaldes de varios distritos tras lo cual habrían recibido fondos públicos. Además, se indicó que habría tenido reuniones con el actual ministro del Interior, Carlos Malaver, antes de que asumiera esa cartera.

Sobre titular del MTC: "Si quiere un enfrentamiento político lo va a tener"

Por otro lado, López-Aliaga Cazorla volvió a enfilar sus críticas hacia el ministro de Transportes César Sandoval, a quien nuevamente acusó de obstaculizar su proyecto del tren Lima-Chosica. El alcalde indicó que "si quiere un enfrentamiento político, lo va a tener".

"[En el Ejecutivo] lo que veo es una repartija de poder, de darle la cartera que tiene mayor presupuesto a un señor y a un partido, el señor Acuña. Mantienen ahí a una persona que ha dicho claramente que no quiere que haya trenes en Lima", aseguró.

"El lunes tenemos la recepción y el almacenamiento de toda la flota, justamente, de trenes para ir de Chosica, aquí no más de Monserrate [...] Pero si ponen a un operador político que quiere ser candidato al Gobierno de La Libertad, me parece, y se quiere hacer famoso a costa de reventarle la vida a la población de Lima, eso no va a pasar. Estamos actuando hasta ahora técnicamente, pero si quiere un enfrentamiento político lo va a tener", sostuvo.

En esa línea, el burgomaestre aseveró que ha pedido que "traigan un cañón que está ahora en el Parque de la Muralla, que lo pongan en el despacho del alcalde apuntando a Palacio".

"Vamos a poner un cañón ahí, para que tengan un símbolo del pésimo trato y descuido absoluto que tiene sobre Lima este Gobierno, que va lotizando para sobrevivir, con los fujimoristas y los acuñistas va lotizando ministerios como chacras […] Se han venido a cargar la plata en paila", puntualizó.