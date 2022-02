Campaña Lima se vacuna | Fuente: MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó este martes que impulsará el cumplimiento del Esquema Nacional de Vacunación e inmunización complementaria contra enfermedades prevenibles como parte de la campaña gratuita "Lima se vacuna".

La campaña se realizará el jueves 24 en la losa deportiva José Carlos Mariátegui, en el cruce del pasaje 10 y la calle Las Fábricas 458, en la urbanización Palermo, en el Cercado.

Dosis y horario

En el lugar también se inmunizará frente a la COVID-19 y, en coordinación con el centro de salud Palermo, se aplicarán dosis contra la varicela, rubeola, polio, rotavirus, difteria, tétanos, tos ferina, fiebre amarilla, virus del papiloma humano, hepatitis B, influenza y neumococo.​

Asimismo, se brindarán servicios gratuitos de salud mental, bucal, nutrición, desparasitación, tamizaje de anemia, suplementación preventiva, sesiones demostrativas y educativas de lactancia materna, entre otros.

El horario para las personas que deseen participar de la campaña de vacunación contra la COVID-19 e inmunización complementaria será de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Además, la Municipalidad de Lima señaló que se vienen realizando campañas de sensibilización en instituciones educativas, parques, establecimientos comerciales y avenidas principales del Cercado, a fin de concientizar a la población sobre la importancia de las vacunas contra enfermedades prevenibles y la COVID-19.



