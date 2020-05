"Se ha impuesto desde arriba, y así tampoco debe ser", lamentó Fernández, que ve como al otro lado de la valla el virus circula hace tiempo sin control, pues Lima es el gran foco de contagio en Perú al registrar casi 50 000 casos, el 65 % de todo el país. Para ellos, se trata de una cuarentena forzada dentro de la propia cuarentena que se sigue a nivel nacional desde el 16 de marzo, sin que la propagación del virus de señales de descenso. Segregados del resto de la ciudad, la orden es que no salgan de sus precarias casas durante catorce días hasta que estén todos curados. No se descarta tampoco que algunos sean trasladados a los hospitales asignados para casos de COVID-19. "La comunidad tiene mucho temor. Están nerviosos. Más le temen al encierro que al propio coronavirus, porque muchos no han tenido tiempo de ir al banco a sacar dinero para comprar sus productos", comentó Fernández