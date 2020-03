El menor de cuatro años era sometido a constantes abusos por su padrastro sin el interés de su madre. | Fuente: Andina

Un niño de 4 años fue torturado físicamente por su madre y padrastro, quienes lo obligaron a sentarse sobre un ladrillo caliente como forma de castigo y pese a que fueron denunciados, hasta el momento ambos continúan libres.

La denuncia fue presentada por la tía del menor, Antuanet Barja, quien dijo a RPP Noticias que la agresión tuvo lugar hace 10 días en el distrito de Puente Piedra, cuando Cinthia Barja y Gary Saldaña Palermo obligaron al menor a sentarse en el ladrillo caliente para que ya no se orine.

“Los agresores, son mi hermana Cinthia Barja y su pareja Gary Saldaña Palermo porque mi sobrino el día que lo han traído aquí para entregármelo. Él me cuenta a mi, cuando yo lo he llevado al hospital, que mi hermana le dijo a su padrastro que lo siente en el ladrillo caliente para que se deje de orinar”, comentó.

Respuesta de la Policía

Agregó que luego de llevar al menor al hospital fue a la comisaría de Zapallal para presentar la denuncia a fin de que capturen a los responsables, pero los policías le dijeron que no podían hacer nada debido a la emergencia por el coronavirus. Agregó que ha recibido amenazas por parte de su hermana tras hacer público el caso.

“Me acerqué a la comisaría y pedí que vayamos para que los detengan, pero nadie me hizo caso, fue en la comisaría de Zapallal, yo fui el 19 de marzo y me dijeron que no podían hacer nada por lo que hay este virus y que tenía que esperar a que esto pase. Si ellos se escapan va a ser culpa de las autoridades porque hasta ahora no los detienen”, agregó.

Estado del menor

Actualmente el menor se encuentra al cuidado de su padre biológico y está a la espera de una nueva intervención, debido a que presenta quemaduras de tercer grado y la primera operación no tuvo los resultados esperados.

En tanto, la tía del niño comentó que ya personal del Ministerio de la Mujer sacó a los otros tres hijos de la pareja responsable de ese hogar y se los entregó.