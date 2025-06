"No existe en el Perú aún un sistema de alerta temprana de sismos", afirma jefe de IGP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Un movimiento como el que hemos tenido va a generar estos deslizamientos", dijo Tavera | Fuente: RPP

Tras el reciente sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima y Callao, el ingeniero Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, señaló que en nuestro país no existe un sistema de alerta temprana para prever estos movimientos.

"No existe en el Perú aún un sistema de alerta temprana de sismos. No existe. Sismate es un sistema de mensajería, no es un sistema de alerta. Hay un sistema que se llama Saspe, que está en ejecución. Eso sí va a ser un sistema de alerta. Y esperamos que para el próximo año ya podamos estar haciendo lo que se denomina marcha blanca", dijo en Siempre en Casa de RPP.

El reciente terremoto no solo dejó daños materiales menores, como ventanas rotas y grietas en algunas viviendas, sino que también generó deslizamientos de tierra en zonas como la Costa Verde.

"El viento y la humedad generan inestabilidad en los suelos, y un movimiento como el que hemos tenido va a generar estos deslizamientos", comentó Tavera.

Descarta posibilidad de tsunami

Más adelante, Tavera desmintió categóricamente cualquier posibilidad de tsunami. "Solo los eventos sísmicos con magnitudes iguales o mayores a siete generan tsunamis que puedan producir daños en zona costera", aseguró.

Finalmente, reiteró la importancia de la preparación y la cultura de prevención, ya que nuestro país es altamente sísmico. Por tanto, recomendó revisar la construcción de las viviendas y llevar a cabo simulacros familiares regularmente.