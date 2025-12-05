Ositrán: Línea 2 del Metro de Lima funcionará con normalidad este sábado 6

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que la propuesta para evitar que el mantenimiento programado afecte a miles de pasajeros "fue consensuada".

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que el servicio de la línea 2 del Metro de Lima y Callao funcionará con normalidad este sábado 6 de diciembre, "quedando sin efecto el corte por mantenimiento que fuera anunciado días atrás".

Como se conoce, la Empresa Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A. había adelantado el corte del servicio en las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita debido al mantenimiento de cables subterráneos establecido en el Plan de Conservación 2025 de este sistema de transporte masivo.

Sin embargo, Ositrán señaló que ante la necesidad de no afectar a miles de usuarios de la línea 2, y a propuesta de este organismo, "se acordó realizar dicho mantenimiento, inicialmente, bajo una inspección visual sin corte de energía" y que "en caso se determine la necesidad de intervenir, se programará la revisión en los próximos 60 días, reduciendo el impacto en los usuarios".

"El Ositrán continuará supervisando que la empresa concesionaria cumpla con lo establecido al Contrato de Concesión y velando por el bienestar de los usuarios de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao", finaliza el comunicado.

Línea 2 del Metro de Lima había anunciado suspensión

Más temprano, la empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima había anunciado que suspenderá su servicio este sábado 6 de diciembre por mantenimiento general "a lo largo de toda la infraestructura".

En un comunicado, había indicado que las distintas estaciones de este servicio permanecerían cerradas durante toda la jornada sabatina desde las 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

El mantenimiento incluía inspecciones, verificaciones técnicas y labores preventivas, que permitirán asegurar la continuidad del servicio en condiciones óptimas.

La concesionaria había precisado que los trabajos de mantenimiento culminarían el mismo sábado 6 de diciembre, por lo que el servicio volvería a la normalidad al día siguiente.

La primera etapa de la Línea 2 del Metro de Lima une los distritos de Ate y Santa Anita a través de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita; que se ubican a lo largo de la avenida Nicolás Ayllón.