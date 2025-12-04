Línea 2 del Metro de Lima suspende operaciones este 6 de diciembre: ¿por cuánto tiempo y cuáles son las alternativas de transporte?

A tomar precauciones. La Línea 2 del Metro de Lima suspenderá su servicio este sábado, 6 de diciembre, por mantenimiento general “a lo largo de toda la infraestructura”, informó la empresa concesionaria.

En un comunicado, indicó que las distintas estaciones de este servicio permanecerán cerradas durante toda la jornada sabatina, desde las 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

“Agradecemos su comprensión y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la calidad del servicio”, se lee en el documento.

El mantenimiento incluye inspecciones, verificaciones técnicas y labores preventivas, que permitirán asegurar la continuidad del servicio en condiciones óptimas.

¿Cuándo se reanudará el servicio?

La concesionaria confirmó que los trabajos de mantenimiento culminarán el mismo sábado, 6 de diciembre; por lo que el servicio volverá a la normalidad al día siguiente.

“La atención al público se restablecerá con normalidad el domingo, 7 de diciembre, en el mismo horario”, refirió la empresa en su comunicado.

La primera etapa de la Línea 2 del Metro de Lima une los distritos de Ate y Santa Anita a través de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita; que se ubican a lo largo de la avenida Nicolás Ayllón.



¿Cuáles son las alternativas de transporte?

Ante la anunciada suspensión de operaciones de la Línea 2 del Metro de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que los usuarios tendrán a su disposición 39 rutas de transporte público autorizado, las que circulan por la avenida Nicolás Ayllón.

Estas empresas tienen como destino los distritos de Ate, Lurigancho-Chosica, Carabayllo, Callao, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, La Victoria, San Martín de Porres, San Luis, Cercado de Lima, San Miguel y Jesús María, detalló la institución.

Al respecto, la ATU exhortó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación y tomar las previsiones necesarias. “Asimismo, agradece la comprensión de la ciudadanía y reafirma su compromiso con promover un transporte seguro, eficiente y de calidad”, concluyó.

