Pacientes con cita no son atendidos debido a que el personal de salud no ha podido llegar a laborar [VIDEO]

Los pacientes que tenían cita programada para este martes, 5 de abril, no están siendo atendidos en el Hospital Emergencia Ate Vitarte, constató un equipo de RPP Noticias esta mañana.

Nuestro reportero encontró a un numeroso grupo de personas esperando en la puerta. Ellos explicaron que la demora en la atención se debe a que muchos médicos y enfermeras no han podido llegar a tiempo al hospital, debido a la falta de transporte público en Lima y Callao por el toque de queda impuesto por el Gobierno.

“Saqué la cita con anticipación y me acaban de informar que no me toca acá, que tengo que ir a otro hospital, porque acá no ha venido el doctor por la inmovilidad. Me están mandando para otro hospital”, dijo la señora Elizabeth Soto, quien tenía una cita para Ginecología.

“La medida (el toque de queda) me parece una tontería; porque afecta a todas las personas comunes, a los que no tienen vehículos”, añadió.

Pacientes llegan caminando

Ante la falta de transporte público, muchos pacientes han llegado caminando desde sus casas al Hospital Emergencia Ate Vitarte.

“No hay carros, solo mototaxis. Pero las motos te cobran nueve, diez, doce soles”, se quejó una paciente.

Al cierre de esta nota, el personal de seguridad del Hospital Emergencia Ate Vitarte permitió el ingreso de las personas que estaban esperando en la puerta, y las ubicó en un área dentro del nosocomio para que continúen esperando la llegada del personal de salud.



