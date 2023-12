Leonardo y Carla, dos adolescentes de 13 años, están desaparecidos y sus padres piden ayuda para encontrarlos.

Lima Padres buscan a dos adolescentes que desaparecieron hace más de 24 horas

Dos adolescentes se encuentran desaparecidos desde ayer, lunes, cuando salieron de sus casas, en el distrito limeño de El Agustino. Los padres de ambos menores están muy preocupados, por lo que piden ayuda para poder ubicarlos y que regresen sanos a sus hogares.

Se trata de Carla Ochante Sarabia y Leonardo López Patiño, ambos menores de 13 años, quienes estudian en el mismo colegio y son pareja desde hace seis meses.

En conversación con RPP, María Patiño, madre de Leonardo, dijo que las cámaras de seguridad de un condominio registraron que su hijo salió de su casa con una mochila a las 3:30 de la mañana y, luego, se encontró con Carla en la avenida Áncash, en el distrito limeño de El Agustino.

Luego, ambos toman un carro y se dirigen hacia Ventanilla, distrito chalaco donde se encontró el celular de Leonardo, a las 6:30 a.m. El teléfono estaba en poder de una persona que lo había encontrado en un parque. Hay otro video de vigilancia que los captó juntos.

Padres piden ayuda

La última información que se tiene de los menores es que estuvieron en Ventanilla. Los padres sospechan -por unos chats a los que han podido acceder- que los enamorados estaban planeando viajar a Huaral o Huancayo. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce el actual paradero de la pareja de adolescentes.

Cabe señalar que Leonardo mide 1.62 m. de altura y, al momento de su desaparición, vestía un buzo, una polera negra, zapatillas blancas y una mochila azul. Mientras que Carla mide aproximadamente 1.50 m. y vestía un pantalón jean de color marrón, zapatillas blancas y llevaba una mochila verde.

Los padres de familia se encuentran muy preocupados por los menores, por lo que piden ayuda para encontrarlos. Si usted los ha visto o tiene alguna información sobre sus paraderos, puede comunicarse al número 944113275.

Escaparon juntos

Al parecer, los adolescentes habrían escapado porque les prohibieron estar juntos. Al respecto, la madre de Leonardo dijo que había tenido problemas con su hijo por sus bajas calificaciones en el colegio, que se hicieron evidentes desde que el menor empezó un romance con Carla.

“Yo le dije a mi hijo “si sigues bajando tus notas, en especial este último bimestre, vas a bloquear a Carla y él me dijo que no quería hacerlo”. No le insistí más y ahí quedó la conversación. Pero si estábamos un poco molestos por las notas. […] “, dijo la señora María Patiño a RPP.