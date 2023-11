Jefe de la Dirincri se reafirmó en que Vladimir Cerrón recibe ayuda de "gente muy influyente": "Eso es notorio"

El Gral. PNP Luis Flores Solís, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP), reafirmó sus declaraciones brindadas a RPP respecto a la situación del prófugo líder fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Como se recuerda, el último domingo, el jefe de la Dirincri indicó en 'La Rotativa del Aire' que Cerrón Rojas recibía "ayuda" de "gente influyente" para continuar evadiendo la justicia.

"Vladimir Cerrón es una persona pública que estuvo muy ligada al Gobierno anterior, y tiene mucha gente que lo ayuda", sostuvo.

"Él es presidente de Perú Libre, ¿quiénes gobernaban en el Gobierno anterior? Perú Libre; entonces, tiene muchos conocidos. Yo no estoy diciendo que el partido lo está apoyando, (sino que) tiene muchos conocidos, mucha gente de influencia que, de una u otra manera, sabemos que lo están ayudando", remarcó.

Estas declaraciones fueron reafirmadas en una entrevista publicada hoy, martes, en el diario El Comercio. En esta ocasión, Flores Solís dijo que "es notorio" que gente "muy influyente" protege al líder perulibrista, ya que en tres ocasiones en que estuvo a punto de ser capturado habría "desaparecido".

"Es notorio. Cuando nosotros estamos detrás de él, se desaparece. Hay gente muy influyente que lo está protegiendo (...) Ya hemos estado detrás de él tres veces, cuando lo íbamos a intervenir, ya había desaparecido", sostuvo.

Captura podría darse antes de Navidad

No obstante, el general de la Policía indicó que Vladimir Cerrón y otros prófugos de la justicia relacionados al gobierno de Pedro Castillo podrían ser capturados antes de las fiestas navideñas.

"No solo a Cerrón, sino a Fray Vásquez (sobrino de Pedro Castillo) y (Juan) Silva (exministro de Transportes). Estamos haciendo nuestros esfuerzos", señaló a El Comercio.

Vale resaltar que Flores Solís indicó a RPP que no podía revelar el lugar que las investigaciones dan como paradero de Cerrón Rojas, pero que se hacía "el mayor esfuerzo" para detenerlo.

"Ese es un tema que estamos manejando con bastante reserva. Tenemos a todos los equipos de Inteligencia tras sus pasos, y la disposición del comandante general (…) de que todos los policías estemos involucrados en su captura, principalmente la Dirincri", aseveró.

"Estamos manejando (su ubicación) con reserva, porque si yo digo que está en Junín, inmediatamente se mueve. Pronto vamos a dar respuestas positivas", añadió.

Critican sus declaraciones y lo "exhortan" a dar nombres

El día de ayer, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, criticó las afirmaciones del jefe de la Dirincri y consideró que atentan contra la "institucionalidad democrática".

"Cuando uno representa a una institución y hace una imputación de tal calibre, en primer lugar, perjudica la institucionalidad democrática del país, y estamos cansados de eso porque se corroe por dentro todo lo que se llama institucionalidad y llegamos al anarquismo", señaló.

Además, exhortó a Flores Solís a "dar nombres" de la gente "influyente" que podría estar ayudando a Vladimir Cerrón.

"Es su opinión y se respeta. Si fuera una información real, él debería tener la obligación de emitir esos informes ante la opinión pública o ante su comando", subrayó.

"Lo exhorto a que diga los nombres, lo que ha dicho es grave (...) No quiero calificar, simplemente quisiera exhortar a que, si él tiene alguna razón, algún indicio, aunque no lo diga ante la opinión pública, ante su comando debería emitirse ese informe, porque si no perjudicamos a la institución. Por una o dos personas, no podemos perjudicar a la institución", agregó.