“La gente ya no quiere pagar más”: panaderos preocupados por bajas ventas debido al alza de los precios [VIDEO]

El precio del pan se mantiene a 30 céntimos la unidad (al por mayor) y a tres piezas por un sol (al por menor), lo que ha ocasionado una baja significativa en las ventas de este producto.

Un equipo de RPP Noticias recorrió varias panaderías del Cercado de Lima y del Rímac, constatando una menor afluencia de clientes.

Los panaderos han mostrado su preocupación por esta situación, lo que pone en peligro la continuidad de sus negocios.

“La gente ya no quiere pagar más”

Los comerciantes coincidieron en que el pan debería estar aún más caro, pero no pueden elevar los precios porque perderían más clientes.

De hecho, hace unos días el pan llegó a costar tres piezas por un S/ 1.10; pero los comerciantes tuvieron que rebajar el precio (reduciendo sus ganancias al mínimo) para poder vender.

“Ya no hay nada barato. Todo compramos caro. La gente ya no tiene para pagarnos más, no quiere pagar más”, manifestó la administradora de una panadería de la capital.

Esta situación ha llevado a que muchas bodegas que antes vendían pan dejen de hacerlo, ya que no les resulta rentable.



