La Municipalidad de Lima informa que este lunes 5 de abril queda suspendida la 'Hora Pico y Placa' y el uso del carril izquierdo preferencial para camiones, solo en el sentido de sur a norte, entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby, en la Panamericana Sur.



Estas disposiciones buscan garantizar la seguridad y el libre tránsito de los vehículos que retornan del sur de la ciudad, luego del feriado largo por Semana Santa.



Así, se recomienda a los conductores de vehículos particulares considerar el uso del carril izquierdo en el sentido sur a norte, mientras que el transporte de carga podrá hacer lo mismo por el carril derecho hasta el término del día lunes.



Martes 06 vuelve a reactivarse



A partir del martes 6 de abril, ambas medidas volverán a activarse en sus horarios habituales. La 'Hora Pico y Placa' regirá de 6:30 a.m. a 10 a.m.: los lunes, miércoles y viernes podrán circulan los camiones con placa impar; los martes, jueves y sábado, los de placa par o que terminan en cero.



De igual forma, volverán a usar el carril izquierdo del mencionado tramo de la Panamericana Sur de lunes a sábado, de 6 a.m. a 9 p.m.



La Municipalidad de Lima precisó que sus inspectores estarán ubicados en dicha zona, con el propósito de agilizar el tránsito y brindar seguridad a los usuarios durante su retorno a la ciudad.

