Dirigentes transportistas acuerdan no continuar con el paro tras reunión con ministros

Los representantes del sector sostuvieron una reunión con el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y otros ministros en la que acordaron, entre otros puntos, la instalación de una mesa de trabajo.

Dirigentes transportistas anunciaron esta noche, tras su reunión con el Poder Ejecutivo, que el paro de transporte se levanta tras una serie de acuerdos en los que destaca la instalación de una mesa de trabajo para abordar la problemática que los afecta.

El primer ministro, Eduardo Arana, y Martín Ojeda, director del CIT, fueron los encargados de leer el acta donde establecieron cinco acuerdos que se deben dar.

Entre los acuerdos están la instalación de una mesa de trabajo para el próximo 14 de octubre con la participación de la PCM y demás entidades públicas para abordar la problemática de las extorsiones así como el sicariato.

Asimismo, según el acta, el Gobierno de Dina Boluarte se compromete a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas que han dejado los últimos ataques de sicarios.

Otro punto que debe cumplir el Ejecutivo es coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial para la implementación de las Unidades de Flagrancia así como el fortalecimiento del bloqueo de líneas celulares en centros penitenciarios.

Durante todo el día los transportistas bloquearon varias avenidas principales de la capital. | Fuente: Andina

RPP tuvo acceso al acta de la reunión entre los gremios de transportistas y los ministros. | Fuente: Cortesía