Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dirigentes transportistas acuerdan no continuar con el paro tras reunión con ministros

Transporte
Transporte | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los representantes del sector sostuvieron una reunión con el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y otros ministros en la que acordaron, entre otros puntos, la instalación de una mesa de trabajo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 09:39

Dirigentes transportistas anunciaron esta noche, tras su reunión con el Poder Ejecutivo, que el paro de transporte se levanta tras una serie de acuerdos en los que destaca la instalación de una mesa de trabajo para abordar la problemática que los afecta.

El primer ministro, Eduardo Arana, y Martín Ojeda, director del CIT, fueron los encargados de leer el acta donde establecieron cinco acuerdos que se deben dar. 

Entre los acuerdos están la instalación de una mesa de trabajo para el próximo 14 de octubre con la participación de la PCM y demás entidades públicas para abordar la problemática de las extorsiones así como el sicariato.

Asimismo, según el acta, el Gobierno de Dina Boluarte se compromete a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas que han dejado los últimos ataques de sicarios.

Otro punto que debe cumplir el Ejecutivo es coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial para la implementación de las Unidades de Flagrancia así como el fortalecimiento del bloqueo de líneas celulares en centros penitenciarios.

Durante todo el día los transportistas bloquearon varias avenidas principales de la capital.
Durante todo el día los transportistas bloquearon varias avenidas principales de la capital. | Fuente: Andina
RPP tuvo acceso al acta de la reunión entre los gremios de transportistas y los ministros.
RPP tuvo acceso al acta de la reunión entre los gremios de transportistas y los ministros. | Fuente: Cortesía
Informes RPP

¿Quién es "Pequeño J", el autor intelectual de un triple asesinato en Argentina?

El martes 30 de septiembre fue capturado en Pucusana, a unos 70 KM de Lima, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, acusado de ordenar el asesinato de tres jóvenes argentinas, en Buenos Aires. Un crimen que ha conmocionado al país por la extrema violencia con la que fue perpetrado. Pero, ¿quién es Pequeño J?, ¿qué se sabe hasta ahora de este brutal asesinato? Se lo contamos en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Paro de transporte PCM

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA