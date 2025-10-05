Ministerio de Trabajo exhorta a empleadores a dar "tolerancia de dos horas" a trabajadores ante el paro de transportes

El ministerio también exhortó a las compañías priorizar el teletrabajo para no afectar a sus empleados ante la falta de buses.
El Ministerio del Trabajo informó que este lunes todas las personas tendrán una tolerancia de dos horas en el ingreso a sus centros de labores a raíz del paro de transportistas que se dará en la capital.
El ministerio dio este anuncio en medio de un comunicado donde pide a las empresas adoptar "medidas flexibles" en favor de sus empleados que tendrán dificultades para movilizarse por Lima ante la escasez de buses de transporte público.
En el caso de la tolerancia a la hora de ingreso, se señala en el pronunciamiento que esto no podrá ser considerado como tardanza injustificada.
"El tiempo de demora estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. Ante la falta de acuerdo, será decidido por el empleador. Por ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada que sea materia de sanciones disciplinarias", se lee en el comunicado.
El Ministerio de Trabajo también exhortó a las empresas "priorizar el teletrabajo" para proteger a los empleados y evitar a exponerlos ante alguna protesta que pueda darse por las calles este lunes.
Un nuevo paro de transportistas
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), anunció este domingo que el gremio que representa paralizará sus labores en Lima y Callao durante 24 horas tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, chofer de la empresa Lipetsa, quien fue acribillado por desconocidos la noche del sábado en San Juan de Miraflores.
"Lamentablemente, esta situación de terror ha originado una fragmentación entre todos los grupos que comprenden el transporte: empresas, propietarios, conductores. Unos quieren parar, otros no quieren parar, como ha pasado a nosotros. Pero nosotros empeñamos como empresas la palabra, junto con otro grupo de conductores" aseveró en entrevista para RPP.
Ojeda manifestó que en este paro se dará un "apagado de motores" sin ningún tipo de marcha, solo no saldrán a trabajar.