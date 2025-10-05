Malaver: "No pueden así, tan alegremente, decir que ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro" de transportistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Malaver, ministro del Interior, en diálogo con RPP, dijo estar "sorprendido" por el anuncio de paro de 24 horas convocado para mañana, lunes, por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), ante el asesinato de un chofer de la empresa de transportes Lipetsa, ocurrido anoche.

Al respecto, Malaver Odías señaló que ayer, sábado, sostuvo una reunión con dirigentes de gremios de transportistas, entre los que se encontraba Ojeda, y que incluso, según dijo, aplaudieron las medidas que viene ejecutando la Policía para luchar contra la criminalidad.

"Nos sorprende [que], por intermedio de los medios de comunicación, hemos tomado conocimiento del posible o el anuncio de un paro de motores por parte del gremio de transportes", resaltó el titular del Mininter.

"Hemos tenido reunión con cerca de 16 representantes de diversos gremios de transporte -tanto de Lima Este, Norte, Sur, Centro, Oeste, con todos ellos- y estaba también presente el señor Martín Ojeda […] Ellos son conscientes del gran esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional, tanto en el control territorial, en la parte de prevención. Por eso, me sorprende la actitud, porque el día de ayer nos han aplaudido, han felicitado la acción que está realizando la Policía y, ojo, están monitoreando semanalmente las actividades junto con ellos. No es una reunión que sea la primera que estamos realizando", indicó.

En ese sentido, el ministro cuestionó que se haya decidido convocar al paro de mañana.

"No pueden así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro de motores. Señores, nosotros estamos cumpliendo a todos los conductores", expresó.

El ministro enfatizó que, ciertamente, los transportistas habían planteado que paralizarían sus labores en caso hubiera un nuevo asesinato de un trabajador de su gremio, pero señaló que, en el caso ocurrido anoche, aún se investiga si se trató de una situación de extorsión ya que, según dijo, la víctima estaba "en proceso de divorcio".

"Si bien es cierto, toda vida es importante, y el día ayer no se puso en el acuerdo, pero nos habían anunciado que ante la pérdida de una nueva vida humana, iban a tomar la decisión de hacer su paro de motores. Yo le indiqué claramente […] que no necesariamente, a veces, el quitarle la vida a una persona es como consecuencia o como motivación o móvil el tema de carácter extorsivo", señaló.

"El día de hoy [...], la información que me ha dado el jefe de región [es que] la víctima es de nacionalidad venezolana, quien en vida fue Daniel Cedeño Alonso. Cinco casquillos impactaron en su cuerpo, es lo que se ha encontrado. Hay un ensañamiento contra esta persona. Su esposa de nacionalidad venezolana, se encuentran separados y en proceso de divorcio, y es por eso que no podemos aventurarnos, porque también, ojo, el gerente de operaciones de la empresa […] indica que no ha sido víctima de amenazas o llamadas por temas de carácter extorsivo. Entonces, fue lo que le dije al gremio que se presentaron el día de ayer, a todas las personas, que hay que primero ver la línea de investigación, cuáles habrían sido las motivaciones, que no necesariamente a veces puede ser como un tema de carácter extorsivo", subrayó.

Noticia en desarrollo.